Yufkada kuzu etli pilav tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı Baldo Pirinç

1 çay bardağı Nohut

400 gr dana antrikot

2 yemek kaşığı tereyağı

1 soğan

2 salçalık kırmızı biber

Tuz

Karabiber

3 su bardağı sıcak su

2 yufka



Hazırlanışı:

Pirinci yıkayın ve üzerini geçecek kadar ılık su ekleyip 10 dakika bekletin. Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip hafif soteleyin. Daha sonra sırayla tavla zarı büyüklüğünde doğradığınız biberleri ve eti ekleyip sotelemeye devam edin. Et pişince tuz, nohut ve karabiberi ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Ayrı bir tencerede kalan tereyağını ısıtın. Pirinçleri ilave edip karıştırarak kavurun. 3.5 su bardağı su ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişirin. Pilav suyunu çekince ocağı kapatıp soğumaya bırakın. Isıya dayanıklı kaseleri tereyağı ile yağlayın. Yufkaları kaselerin büyüklüğüne göre kesin ve kaselerin içine yerleştirin. Üzerine etli harçtan paylaştırın. Pilavı da ekleyip kaşıkla düzleştirin. Kasenin dışına taşan yufka kenarlarını ortaya getirerek üzerini kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

