Yulaf keyfi tarifi

Malzemeler:

240 g yulaf

80 g esmer şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

3 bardak hızlı pişen yulaf

1/2 çay kaşığı toz tarçın

2 büyük haﬁfçe çırpılmış yumurta

80 g yağsız süt

40 g eritilmiş tereyağı

50 gr rendelenmiş elma

50 g yaban mersini



Hazırlanışı:

Fırını 175 derecede ısıtın. Derin bir kapta yulaf, esmer şeker, kabartma tozu, tuz ve tarçını karıştırın.Başka bir kapta yumurta, süt ve tereyağını iyice karıştırıp, kuru malzemelere ekleyin. Elma ve yaban mersinini de bu karışıma ekleyip, dört köşe yağladığınız bir pyrex tepsiye bu karışımı yayın ve fırında 35-40 dakika pişirin.





*Formsante dergisinden alınmıştır.