menu

close

menu

close

menu

close

Yumurtalı avokado burger

Doyurucu ve lezzetli burger tarifi

Malzemeler:
2 hamburger ekmeği
1 avokado
1 kırmızı soğan
2 yaprak marul
2 yumurta
Tuz
Değirmen karabiber

Hazırlanışı:
Hamburger ekmeklerini yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Avokadoyu yarım ay formunda dilimleyip bir kaseye alın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın, marul yapraklarını ince kıyın ve avokadonun üzerine ekleyin. Zeytinyağı gezdirip tuz ve değirmen karabiberle tatlandırıp karıştırın. Hamburger ekmeklerinin üzerine yerleştirin. Yumurtaları kaynar suda poşe usulü pişirin. Kağıt havlu üzerine alarak fazla suyunu çektirin ve avokadoların üzerine yerleştirin. Değirmen karabiber ile tatlandırıp diğer parça ekmeği de üzerine yerleştirip sıcak servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Somon tartar
Kinoa köftesi
Lor peynirli jalapeno
Keçi peynirli kabak sandal
Soğan halkası
Fıstıklı tavuk kızartması
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Somon tartar
Kinoa köftesi
Lor peynirli jalapeno
Keçi peynirli kabak sandal
Soğan halkası
Fıstıklı tavuk kızartması

En çok okunanlar

Son Eklenenler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.