Doyurucu ve lezzetli burger tarifi

Malzemeler:

2 hamburger ekmeği

1 avokado

1 kırmızı soğan

2 yaprak marul

2 yumurta

Tuz

Değirmen karabiber



Hazırlanışı:

Hamburger ekmeklerini yapışmaz yüzeyli bir tavada hafif kızartın. Avokadoyu yarım ay formunda dilimleyip bir kaseye alın. Kırmızı soğanı piyazlık doğrayın, marul yapraklarını ince kıyın ve avokadonun üzerine ekleyin. Zeytinyağı gezdirip tuz ve değirmen karabiberle tatlandırıp karıştırın. Hamburger ekmeklerinin üzerine yerleştirin. Yumurtaları kaynar suda poşe usulü pişirin. Kağıt havlu üzerine alarak fazla suyunu çektirin ve avokadoların üzerine yerleştirin. Değirmen karabiber ile tatlandırıp diğer parça ekmeği de üzerine yerleştirip sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.