Yumurtalı köfte

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4 kişilik -

Malzemeler

250 gr köftelik ince bulgur

4 yumurta

2 yemek kaşığı isot

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 soğan

150 gr tereyağı

1 demet ince kıyılmış maydanoz

4 taze soğan

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Bir kapta bulguru sıcak su ilave ederek bekletin. İsot, salça, kıyılmış soğan ve baharatları bir kapta karıştırın. Bulguru ilave edin ve hepsini karıştırıp iyice yoğurun. Tereyağını tavada ısıtın. Yumurtaları çırpıp tereyağında pişirin. Ilınınca bulgurlu karışıma ilave edin. Tekrar yoğurun. Son olarak ince kıyılmış maydanoz ve taze soğanı ilave edip yoğurduktan sonra şekil verin. Bekletmeden servis yapın.