Yumurtalı kuşkonmaz

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Sağlıklı bir tarif...

6 kişilik -

Malzemeler

1 demet kuşkonmaz

Yarım demet taze soğan

9 bıldırcın yumurtası

Zeytinyağı

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber

Sosu için

1/3 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı sirke

Deniz tuzu

1 tutam kırmızı pul biber



Hazırlanışı:

Kuşkonmazları orta ateşte zeytinyağında pişirin. Hafif yumuşamaya başlayınca taze soğanları ekleyin. Bıldırcın yumurtalarını kaynayan suya atarak 4 dakika haşlayın. Haşlanan yumurtaları sudan çıkarın. Sosu için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırın. Kuşkonmazları ve taze soğanları bir servis tabağına alın. Üzerine kabuklarını soyup ikiye estiğiniz yumurtaları yerleştirin. Sosu üzerine gezdirerek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



