Yumurtalı kuşkonmaz
Sağlıklı bir tarif...
6 kişilik
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Malzemeler
1 demet kuşkonmaz
Yarım demet taze soğan
9 bıldırcın yumurtası
Zeytinyağı
Deniz tuzu
Taze çekilmiş karabiber
Sosu için
1/3 su bardağı zeytinyağı
2 yemek kaşığı sirke
Deniz tuzu
1 tutam kırmızı pul biber
Hazırlanışı:
Kuşkonmazları orta ateşte zeytinyağında pişirin. Hafif yumuşamaya başlayınca taze soğanları ekleyin. Bıldırcın yumurtalarını kaynayan suya atarak 4 dakika haşlayın. Haşlanan yumurtaları sudan çıkarın. Sosu için gerekli olan bütün malzemeleri karıştırın. Kuşkonmazları ve taze soğanları bir servis tabağına alın. Üzerine kabuklarını soyup ikiye estiğiniz yumurtaları yerleştirin. Sosu üzerine gezdirerek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.