Yumurtalı sandviç

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5 kişilik -

Malzemeler:

5 yumurta

5 sandviç ekmeği

100 g dil peyniri

Mevsim yeşilliği



Hazırlanışı:

Muffin kalıbını yağlayıp her bir göze birer yumurta kırın. Üzerine tuz serpiştirip önceden ısıtılmış fırına sürün. Yaklaşık 10 dakika, yumurtalar pişinceye kadar fırınlayıp çıkarın. Sandviç ekmeklerini kızartıp üzerlerine mevsim yeşilliklerini ve dil peynirini paylaştırın. Bir spatula yardımı ile yumurtaları çıkarıp ekmeklerin üzerlerine yerleştirin. İsteğe göre karabiber serperek servise hazır hale getirin.



* Evbahçe dergisinden alınmıştır.