Zahterli havuç salatası tarifi

Malzemeler:

4 havuç

Yarım demet ince kıyılmış zahter

Sosu için

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 çay bardağı yer fıstığı

Tuz

Üzeri için

4 bıldırcın yumurtası

Karabiber



Hazırlanışı:

Yıkayıp kuruladığınız havuçları bir sebze soyucu yardımı ile çok ince şeritler halindedoğrayıp geniş bir kaseye alın. Küçük bir tencerenin yarısına su doldurarak kaynatın.Kaseyi kaynayan tencerenin üzerine yerleştirin. Havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar buharda pişirin. Ocaktan alıp ve bir servis tabağına alarak ılımaya bırakın. Sosu için gerekli tüm malzemeyi geniş bir kaseye alıp karıştırın. Ilınan havuç şeritlerine ilave ederek bir kez daha karıştırın. Bıldırcın yumurtalarını haşlayıp kabuklarını soyun. Dilimleyerek salatanın üzerine dizin, karabiber ile tatlandırıp servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.