Zahterli havuç salatası tarifi
Malzemeler:
4 havuç
Yarım demet ince kıyılmış zahter
Sosu için
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon suyu
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 çay bardağı yer fıstığı
Tuz
Üzeri için
4 bıldırcın yumurtası
Karabiber
Hazırlanışı:
Yıkayıp kuruladığınız havuçları bir sebze soyucu yardımı ile çok ince şeritler halindedoğrayıp geniş bir kaseye alın. Küçük bir tencerenin yarısına su doldurarak kaynatın.Kaseyi kaynayan tencerenin üzerine yerleştirin. Havuçlar iyice yumuşayıncaya kadar buharda pişirin. Ocaktan alıp ve bir servis tabağına alarak ılımaya bırakın. Sosu için gerekli tüm malzemeyi geniş bir kaseye alıp karıştırın. Ilınan havuç şeritlerine ilave ederek bir kez daha karıştırın. Bıldırcın yumurtalarını haşlayıp kabuklarını soyun. Dilimleyerek salatanın üzerine dizin, karabiber ile tatlandırıp servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.