Zencefilli patates çorbası tarifi

Malzemeler:

500 g patates

2 su bardağı süt

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 diş sarımsak

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı zencefil



Hazırlanışı:

Patatesleri haşlayarak rendeden geçirin. Rendelenmiş patatesleri sarımsak ve sıvı yağ ile soteleyerek unu ekleyip, kavurmaya devam edin. Baharatları ve sütü ekleyin. Topaklanmaması için sürekli karıştırarak bir miktar daha kaynatıp, süzgeçten ya da rondodan geçirerek servis edin.



Not: Çorbanın kıvamını, zevkinize göre sütü ekleyip azaltarak ayarlayabilirsin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.