Zencefilli ve susam soslu köfte tarifi

Malzemeler

600 g hindi kıyması

¼ su bardağı soya sosu

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 su bardağı tavuk suyu

Sosu için

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 yemek kaşığı bal

1 diş sarımsak

2-3 dal yeşil soğan

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı susam

Kızartmak için

Kanola yağı

Üzeri için

Maydanoz



Hazırlanışı:

Hindi kıymasını geniş bir karıştırma kabına alın. İnce kıydığınız yeşil soğan, 1 yemek kaşığı soya sosu, susam yağı, tuz ve karabiberi ilave edip yoğurun. Üzerini streç filme sarıp buzdolabında 2 saat dinlendirin. Dinlenen kıymayı buzdolabından çıkarıp tekrar yoğurun. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve elinizle yuvarlayarak şekil verin. Kanola yağını geniş bir tavada ısıtın ve hazırladığınız köfteleri kızartın. Kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin. Ayrı bir sos tenceresinde tavuk suyunu kaynatın. Kızarttığınız köfteleri bir fırın kabına alın. üzerine tavuk suyunu ilave edip önceden ısıtılmış 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Sosu için zencefil, bal ve ezdiğiniz sarımsağı bir kasede macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın. İnce kıydığınız yeşil soğan, pirinç sirkesi, kalan soya sosu ve susamı ilave edip karıştırın. Sosu bir servis tabağına alın. Köfteleri ekleyin. Maydanoz yaprakları ile süsleyerek sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

