Zerdeçallı humus tarifi

Malzemeler:

• 300 gr haşlanmış nohut

• 3 yemek kaşığı tahin

• 2 diş sarımsak

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı zerdeçal

• 1 çay kaşığı kimyon

• 1 adet limonun suyu

• Kaya tuzu

• 1/2 bardak ılık su



Hazırlanışı:

Rondoya tüm malzemeleri ekleyip iyice kıvamlı bir hal alana kadar çalıştırın. Bu işlemi yaparken arada tadına bakıp ilave etmeniz gereken lezzet var mı diye karar verebilirsiniz. Sürülebilir bir kıvamda olması için suyu a zar azar ilave etmelisiniz. Gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.