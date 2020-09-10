Deniz Türkali'den hafif ve sağlıklı bir tarif

Malzemeler

1 kg bakla

2 çorba kaşığı un

1 limonun suyu

2 soğan

2-3 diş sarımsak

4-5 dal taze soğan

Dereotu



Hazırlanışı

Geniş ve derin bir kaseye suyu, 2 çorba kaşığı unu ve 1 limonun suyunu koyup çırpın. Baklaların 2 başını ve yan kılçıklarını temizleyin. Ayıkladığınız baklaları unlu limonlu suyun içinde bekletin. Kuru soğanları piyazlık doğrayın. Kuru soğanları ve sarımsakları bir tencerede 1-2 dakika zeytinyağı ile kavurun. Baklaları sudan çıkartın. Kuru soğanlarla beraber 1-2 dakika daha kavurun. Taze soğanları ve dereotunu ince ince kıyın. Baklaların üzerine; kıyılmış taze soğanı, dereotunu ve tuzu ekleyip karıştırın. 1 su bardağı kadar unlu, limonlu su ile 1 su bardağı da normal su koyup, kapağını kapatarak pişirin. Baklalar iyice piştikten sonra, tencerede ağzı kapalı olarak soğutun. Soğuduktan sonra dereotuyla süsleyin.