Zeytinyağlı havuç dolması tarifi

Malzemeler:

6 iri havuç

2 soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1.5 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 yemek kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı toz şeker

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Havuçların kabuklarını soyup ortadan ikiye kesin. Kaynayan suya atıp 1-2 dakika beklettikten sonra çıkartarak soğumaya bırakın. İçlerini sebze oyacağı ile çıkartın. Soğanları küp şeklinde doğrayıp 1 çay bardağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Dolmalık fıstık ekleyip rengi dönünceye kadar karıştırın. Pirinç, kuş üzümü, tuz ve baharatları ekleyerek karıştırın. Yarım su bardağı su ekleyip çekene kadar kısık ateşte pişirin. Havuçların içini dolma harcı ile doldurun ve tencereye dizin. Üzerini geçmeyecek kadar su, tuz, karabiber ve kalan zeytinyağını ekleyip kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin. İsteğe göre fırın kabına dizip 10 dakika da fırında pişirdikten sonra servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

