Zeytinyağlı taze fasulye

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Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır?

4 kişilik -

Malzemeler

1 kg taze fasulye

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 soğan

1 yemek kaşığı salça

Tuz

2 domates

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz şeker



Hazırlanışı:

Fasulyelerin kılçıklarını ayıklayın. Bol suyla yıkayıp enine ikiye kesin. Zeytinyağını tencerede ısıtın. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip, hafif kavurun. Salça ve tuzu ilave edip karıştırın. Fasulyeleri ve kabuğunu soyup küp doğradığınız domatesi ekleyip tencerenin kapağını kapatın ve hafif sallayarak karışmasını sağlayın. Sıcak su ve toz şekeri ilave edip fasulyeler yumuşayıncaya kadar pişirin. Soğuk servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

