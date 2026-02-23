Uzman diyetisyenden sahurda tok tutan 5 tarif
Ramazan ayında zinde kalmanın ve enerjiyi gün boyu korumanın sırrı, sahurda tercih edilen besinlerin kalitesinde gizli. Uzman Diyetisyen Sena Nur Doğan, sahur için hazırlayabileceğiniz tarifleri paylaştı...
Diyetisyen Sena Nur Doğan, sahurda uzun süre tok tutan, kan şekerini dengeleyen ve gün boyu enerjiyi destekleyen pratik ve lezzetli tarifler paylaştı.
Sahur, yalnızca bir öğün değil; gün boyu kan şekeri dengemizi, enerjimizi ve susuzluk toleransımızı belirleyen kritik bir başlangıçtır. Protein, lif ve sağlıklı yağ dengesini kurabildiğimiz bir sahur; halsizlik, ani acıkma ve baş ağrısını ciddi oranda azaltır...
1) Yeşillikli omlet lavaş tost
Malzemeler:
· 2 adet yumurta
· 1 avuç ince kıyılmış ıspanak + maydanoz
· 4 yemek kaşığı lor veya az tuzlu beyaz peynir
· 1 tam buğday lavaş
· 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
· Karabiber, pul biber
· Yanına: Çeri domates, kırmızı biber, 2 adet kivi
Yapılışı:
· Yumurtaları çırparken içine baharatları ekleyin,
· Tavada zeytinyağını hafif ısıtıp yeşillikleri 30 saniye soteleyin,
· Yumurtayı ekleyip kapağını kapatarak kontrollü pişirin,
· Peynir ekleyip lavaşa sarın ve tost makinesinde 1–2 dakika bastırın.
Omletinizin yanına ekstra sebze ve taze meyve eklemek lif alımınızı arttırarak daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.
2) Tahinli yulaf kasesi
Malzemeler:
· 4-5 yemek kaşığı yulaf ezmesi
· 1 su bardağı süt
· 1 yemek kaşığı tahin
· 1 küçük muz veya elma
· 2 yemek kaşığı kabak çekirdeği içi
· Tarçın
Yapılışı:
· Yulafı sütle birlikte 5 dakika kısık ateşte pişirin veya bir gece önceden bekletin.
· Ilıkken tahini ekleyip iyice karıştırın.
· Meyve ve kabak çekirdeği ile servis edin.
3) Avokado tost
Malzemeler:
· 2 haşlanmış yumurta
· 1/2 olgun avokado
· 2 dilim tam tahıllı ekmek
· Limon suyu
· Pul biber
· 3–4 ceviz
· 2 adet kutu domates
· 2 dilim peynir
· Yanına: 1 bardak kefir
Yapılışı:
· Avokadoyu ve peyniri çatalla ezin,
· yumurtayı küçük küpler halinde doğrayın ve limon ve baharatlarla karıştırın,
· Kızarmış ekmeğin üzerine harçları sürün,
· En son üzerine ince dilimlediğiniz kuru domatesleri gezdirin.