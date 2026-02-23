Uzman diyetisyenden sahurda tok tutan 5 tarif

Diyetisyen Sena Nur Doğan, sahurda uzun süre tok tutan, kan şekerini dengeleyen ve gün boyu enerjiyi destekleyen pratik ve lezzetli tarifler paylaştı.

Sahur, yalnızca bir öğün değil; gün boyu kan şekeri dengemizi, enerjimizi ve susuzluk toleransımızı belirleyen kritik bir başlangıçtır. Protein, lif ve sağlıklı yağ dengesini kurabildiğimiz bir sahur; halsizlik, ani acıkma ve baş ağrısını ciddi oranda azaltır...