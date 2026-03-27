Uzun süre tok tutan 5 diyet yemeği tarifi

Diyet yaparken ''Uzun süre tok tutan yemekler nelerdir?'' diye sorunları buraya alalım...

Zeytinyağlı Brüksel Lahanası

Malzemeler;

500 gr Brüksel lahanası

1 havuç

½ soğan

1 çay kaşığı bal

3 bardak sıcak su

½ çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı: Yemeklik doğranan soğanlar ısıtılmış zeytinyağında sararana dek kavrulur. Soğanlar sarardığında ince yemeklik doğranmış havuçlar eklenir ve 5 dakika daha kavrulur. Lahanalar ile beraber tuz ve bal da ilave edilip biraz daha karıştırılır. Sıcak su ilave edilir ve sebzeler yumuşayınca servis edilir.

Brokoli Salatası

Malzemeler;

200 gr brokoli

2 dal taze soğan

50 gr mısır

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ su bardağı yoğurt

½ yemek kaşığı tane hardal

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı: Brokoli çiçekleri düzenli şekilde dağıtılmadan kesilir ve yıkanır. Ardından suda veya buharda yumuşayıncaya dek pişirilir, soğutulur. Bir tencerede yoğurt, zeytinyağı, hardal, limon suyu ve tuz iyice çırpılır. Soğuyan brokoli tabağa alınır ve üzerine hazırlanan sos dökülüp karıştırılır. Taze soğan ince şekilde doğranır ve mısır ile beraber üzerine serpilir.

Fırında Kabak

Malzemeler;

2 adet kabak

½ çay kaşığı kekik

½ çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

½ adet ezilmiş sarımsak

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı ince doğranmış dereotu

Yapılışı: Kabaklar yıkanır ve kurulanıp 3-4 cm kalınlığında yuvarlak halde kesilir. Kesilen kabaklar kekik, nane, pul biber, tuz ve zeytinyağı ile karıştırılıp 200 derece fırına atılır. Yoğurt ve ezilmiş sarımsak iyice karıştırılır. Fırından hafif kızarmış ve yumuşamış kabaklar çıkartılıp tabağa alınır. Kabakların üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirilir ve ince doğranmış semizotu serpilir.

Fırında Sebzeli Tavuk

Malzemeler;

250 gr tavuk göğsü

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 patates

1 kabak

1 kapya biber

1 domates

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı: Tavuk göğsü ve sebzeler jülyen şekilde doğranır. Zeytinyağı, tuz ve baharatlar iyice çırpılır ve sebzeli tavukgöğsüyle karıştırılır. Yağlı kağıdın üzerine yerleştirilir ve 180 derece 35-40 dakika pişirilir.

Balkabaklı Mücver

Malzemeler;

500 gr bal kabağı

3 yemek kaşığı lor peyniri

1 adet yumurta

3 adet taze soğan

4 dal dereotu

1 yemek kaşığı un

Karabiber

Tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı: Bal kabağının kabuk kısımları temizlenir ve kalan kısımlar rendelenir. Taze soğan ve dereotu çok ince doğranır. Tüm malzemeler bir kapta karıştırılır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine şekil verilerek yerleştirilir. 200 dereceli fırında 30 dakika kontrollü bir şekilde pişirilir. Yoğurt eşliğinde servis edilir.