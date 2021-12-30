Yılbaşı tatlıları: Yılbaşı için 15 farklı tatlı tarifi önerisi

Yılbaşına son 1 gün kala yılbaşı sofranızda neler olacağı konusunda karar veremediyseniz işlerinizi kolaylaştıracak bir önerimiz var! Öncelikle meze tariflerimize ardından ekonomik menü önerimize bakabilirsiniz. Peki tatlı olarak ne yapacaksınız? Bu konuda da bir önerimiz var! Yılbaşı sofralarınızı tatlandıracak tatlı önerileriyle karşınızdayız. İşte yılbaşı için 15 farklı tatlı tarifi önerisi: (Linkleri tıklayarak tatlı tariflerine ulaşabilirsiniz)

1. Tulumba tatlısı

Sokak lezzetini evinize taşımak istiyorsanız tulumba tatlısını evde denemeye ne dersiniz? Yılbaşı sofranıza farklılık katabilir tulumba tatlısı tarifimize bakabilirsiniz.

Tulumba tatlısı tarifi

2. Soğuk baklava

Klasiklerden baklava tarifi fakat bu sefer soğuk olanından. Baklava yapmak fakat daha hafif bir lezzet arıyorsanız soğuk baklava tarifimize bakmalısınız. Son zamanların popüler yemeği soğuk baklavayı yılbaşı sofranızda da yer edindirebilirsiniz.

Soğuk baklava nasıl yapılır?

3. Panettone

Peki Noel ve yılbaşı klasiğingen panettone'a ne dersiniz? İtalya'nın en meşhur keki olan panettone'u kesinlikle bu yılbaşında denemelisiniz.

Panettone tarifi nasıl yapılır?

4. Şekersiz fit tiramisu

İtalya bölgesinden devam edecek olursak en popüler tatlılarından tiramisu'nun fit şekersiz halini reçeteledik. Eğer yılbaşında da yediklerinize dikkat etmek istiyorsanız şekersiz fit tiramusu tarifine bakmalısınız.

Şekersiz fit tiramisu tarifi nasıl yapılır?

5. Diyet yılbaşı topları

Yılbaşı için sağlıklı tatlı arayışındaysanız üç malzeme ile kakaolu hurma topları tarifimiz tam size göre. Yılbaşında diyet yılbaşı toplarını denemeye ne dersiniz?

Diyet yılbaşı topları nasıl yapılır?

6. Diyet zencefilli yılbaşı kurabiyesi

Yılbaşı denilince zencefilli yılbaşı kurabiyesi olmadan olmaz! Eğer yediklerinize dikkat ediyorsanız diyetlik zencefilli yılbaşı kurabiyelerini deneyebilirsiniz. Yapımı hem keyifli hem de bir o kadar pratik. Gelin diyetlik zencefilli yılbaşı kurabiyesi yapalım..

Diyet zencefilli yılbaşı kurabiyesi nasıl yapılır?

7. Red Velvet

Yılbaşı kırmızısına damga vuran Red velvet tarifi kekli tatlılar arasında kesinlikle tercih edilmesi gereken bir lezzet. Peki red velvet tarifini nasıl yapabilirsiniz? Yılbaşı sofranızı red velvet ile şenlendirin.

Red velvet tarifi nasıl yapılır?

8. Lokma

Klasiklerden gitmek isteyenler için bir diğer tarifimiz ise lokma tarifi... Sokak lezzetini sokağınıza taşıyacak olan lokma tarifini denemeye ne dersiniz? Yılbaşında bence buna bir şans verebilirsiniz.

Lokma tarifi nasıl yapılır?

9. Sütlü irmik tatlısı

Sütlü bir tatlı denemek isteyenler için sütlü irmik tatlısı tam size göre. Yılbaşında hafif bir irmik tatlısıyla damaklarınızı şenlendirecek olan sütlü irmik tatlısını mutlaka denemelisiniz. ,

Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır?

10. Blondie

Farklı lezzetlere açıksanız bu sefer blondie denemeye ne dersiniz? Browni seviyorsanız fakat hafif bir şey tercih etmek istiyorsanız blondie tarifimize bakmalısınız. Kırmızı meyvelerle süsleyerek yılbaşı konsepti katabileceğiniz blondie tarifimiz size göre.

Blondie nasıl yapılır?

11. Magnolia

Bu lezzete kim hayır diyebilir ki! Magnolia tarifini yılbaşında da yapmak isterseniz magnolia tarifimizi yılbaşı sofranız için kesinlikle denemelisiniz.

Magnolia nasıl yapılır?

12. Cannoli

Bu yılbaşında İtalya'ya gitmek isteyip gidemediyseniz İtalya'yı yılbaşı sofralarınıza getirebilirsiniz. Tatlı tariflerinden İtalyan lezzeti cannoliye ne dersiniz?

Cannoli tarifi nasıl yapılır?

13. San Sebastian cheesecake

İspanya'nın San Sebastian şehrinde ünlü olan ülkemize kadar gelen ve oldukça popüler tatlılar arasında yer edinen San Sebastian cheesecake'ine ne dersiniz? Yılbaşında San Sebastian'ı yılbaşı sofranıza getirin.

San Sebastian cheesecake nasıl yapılır?

14. Tarçınlı elma tatlısı

Kış ayının lezzetli yemeklerinden tarçınlı elma tatlısı yılbaşı sofranıza çok yakışacak. Tarçınla elmanın bir araya gelmesiyle tam bir kış ayını tazeleyen tarçınlı elma tatlısı damaklarınıza dokunacak.

Tarçınlı elma tatlısı nasıl yapılır?

15. Ağlayan kek

Klasik bir kek tarifi mi arıyorsunuz? Islak kek o zaman bu yılbaşında size göre. Pratikliği ve lezzetiyle kalplere dokunan ağlayan kek yılbaşında sizin sofranıza da dokunacak.

Ağlayan kek nasıl yapılır?