Geleceğin dahi müzisyenleri küçükken ne yapar? Dahi müzisyenler, küçük yaşta onların müziğe ilgisini fark edip onları doğru yönlendiren ebeveynleri sayesinde “dahi müzisyen” olurlar. Küçük çocukların müziğe ve melodilere her zaman ilgisi vardır. Eğer çocuğumuz evde sürekli melodiler mırıldanarak dolaşıyor, şarkıları ıslıkla seslendirmekten zevk alıyor veya müzik başladığında ritm tutmaya başlıyorsa, ya da müzik aletleri çalmaya büyük ilgi duyuyorsa hatta düzgün bir nota çalabilmek için bile 2 yıl eğitim almayı gerektiren kemanı eline alıp melodiler çıkartabiliyorsa büyük ihtimalle beyni müziği herkesten farklı gören bir dahi ile karşı karşıyasınız. Peki onu nasıl yönlendireceksiniz?



Müzik zekası kendini ilkokuldan itibaren göstermeye başlar. Çocuğunuzun müziğe ilgisini fark edecek olursanız, öncelikle okulundaki müzik öğretmenine danışmanınız doğru hareket olacaktır. Ardından, yakın çevredeki ehil müzik eğitim kurumlarına, hatta konservatuvarlara ulaşıp küçük çocuklar için açılan özel müzik eğitim programlarına başvurabilirsiniz. Özellikle konservatuvarlardaki kurs programlarında eğitmenler, olağanüstü yeteneği olan çocukları hemen fark edip onlara özel eğitim programları hazırlarlar.

Spor, disiplin ister Basketbol, atletizm, futbol, tenis, binicilik, yüzme veya diğer spor dalları, küçük çocuklar için çok cazip eğlencelerdir. Ama işi eğlencenin ötesine götürüp bir başarı hikayesine dönüştüren çocuklar vardır ki, onlar geleceğin büyük sporcuları olurlar. Bizim çocuğumuz da onlardan biri olabilir ama ona içindeki süper yeteneği ortaya çıkarması için destek vermek zorundayız. Peki o çocuk spor dünyasının süper kahramanına nasıl dönüşecek?



Spor dallarında üstün yeteneğe sahip çocuklar, yeteneklerini geliştirmek için ebeveynlerinin bilinçli desteğine ihtiyaç duyarlar. Ağır fiziksel aktivite içine girecek olan çocuğun güçten düşmemesi için beslenmesinden uyku düzenine dek her anını bilinçli şekilde planlamak gerekir. Çocuk için yüksek besin değerlerine sahip öğünler hazırlamak, düzenli uyumasını sağlamak, gerekli donanımları edinmek ve düzenli antrenmanlara çıkabilmesi için tüm hayatını dikkatle organize etmek gerekecektir. Yine yakın çevredeki spor kurumlarının, yetenekli küçük çocuklar için açtığı özel eğitim programlarına başvurmak, başarılarla dolu bir spor kariyerinin de başlangıcıdır.

Büyüdüğünde bir Botticelli olabilir Resme yeteneği olan çocuğu evin duvarını boya kalemleri ile boyamak konusundaki ısrarından değil de, yaptığı resimlerde kendine has bir tarz geliştirmesinden, renkleri kullanma bilincinden ve öğrendiği resim tekniklerini başarıyla uygulamasından hatta bunları geliştirip kendi tarzını oluşturmasından tanıyabilirsiniz. Arkadaşları futbol oynarken, o kenarda durup futbol oynayan çocukların resimlerini yapmayı seviyorsa, zaten hiç düşünmeyin, uzun yıllara yayılacak güçlü bir resim eğitimi için planınızı yapmaya başlayın. Peki bu nasıl olacak?



İyi bir ressam her zaman iyi bir ustaya ihtiyaç duyar. Resme yetenekli bir çocuk için ilk ustası, anne-babası olacaktır. Ne yapıp edip iyi kötü birkaç resim tekniği öğrenmeniz, çok küçük yaşlarda çocuğun evde kendini geliştirmesine yardımcı olmanız için gerekli bir süreç. Mükemmel bir ressam olmanız gerekmiyor ancak hafta sonu çocukla beraber arabaya atlayıp, güzel bir manzaranın karşısına geçmek ve birlikte o manzaranın resmini yapmak, çocuk için de çok motive edici olacaktır. Ayrıca çocuğun kendini geliştirmesi için neye ihtiyacı olduğunu anlayacak derecede resim bilgisine ihtiyacınız var. Hangi boyaları, hangi fırçaları, hangi kağıtları almanız gerektiğini öğrenmek için çocuktan önce kendiniz de amatör bir resim kursuna başlayabilirsiniz veya bu konuda internete kapsamlı bir araştırma yapabilirsiniz. Çocuğun öğrenme açlığı artık sizin bilgi ve yeteneğinizi aşmaya başladığında ise resim eğitimi veren ehil kurumlardaki ustalar onu devralacaklar.

Büyük bir tiyatrocuyu küçükken keşfetmek Geleceğin büyük bir aktörünü, küçükken keşfetmek zor bir iş değil. Hani, olağanüstü taklit yetenekleri ve oyunculukları ile bütün ailenin sempatisini kazanan küçük çocuklar olur ya, onlar bilinçli ebeveynlerin elinde, geleceğin büyük aktörlerine dönüşürler. Türkiye dünyanın en büyük dizi ve sinema sektörlerinden birine sahipken, yetenekli çocuklar için de sayısız fırsat bulunuyor. Peki ama nereden başlamak lazım.



Devlet yeni çıkardığı yasayla artık çocuk oyuncuların çalışma saatlerini, dinleme ve eğitim sürelerini disipline ediyor. Böylece çocuk oyuncular hem yeteneklerini geliştirebilecekleri projelerde çalışma imkanı bulurken hem de eğitimlerini ve çocukluklarını sağlıklı şekilde sürdürebiliyorlar. Ebeveynler, aynı bir sporcu yetiştirir gibi çocukların beslenmesine, eğlenmesine, eğitimine ve hayat düzenine de bilinçli yaklaşmaları halinde, geleceğin sevilen, saygı duyulan, ödüllü oyuncularının temelini atmış olacaklar. Çocuğumuzun yaşı ilerledikçe yaratıcı drama ve diksiyon gibi derslerle onu beslemek ve sonunda da konservatuvar sınavlarına hazırlamak, onun kariyeri için doğru bir planlama olur.

Büyük sinemacılar artık ilkokuldan çıkıyor Şaka değil gerçek! Teknolojinin içine doğan çocuklarımız artık geleceğin sinemacıları, yönetmenleri olarak büyük umut vadediyorlar. Hatta kendilerine açtıkları YouTube kanalı üzerinden eve her ay binlerce liralık çekler gelmeye başlarsa şaşırmayın, şimdiki çocukların en büyük eğlencesi YouTube’da fenomen olmak. Oynadığı video oyunlarını canlı yayında anlatmakla başlayan bu merak bir süre sonra Vlog çekmeye yöneliyor, ardından da arkadaş gruplarını organize ederek, kendi küçük dizilerini ve skeçlerini çekmeye başlıyorlar. Eğer çocuğunuzun bu ilgisini fark edecek olursanız, ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?



Hemen söyleyelim. Ona ihtiyacı olan video ekipmanlarını sağlamak üzere hazırlıklara başlayın. İyi bir kamera, iyi bir mikrofon, ışıklandırma sistemleri, perde sistemleri, video kurgusu için güçlü laptoplar derken, çocuğun odası kısa sürede minik bir film stüdyosuna dönecek. Endişe etmeyin, bu yetenek ona ileride, üniversitenin sinema/TV bölümünde, hocalarından aldığı olağanüstü övgüler kazandıracak ve sinema sektöründeki kapıları açacak. Bir de bakmışsınız, dün YouTube’da akranları için video oyunları anlatan küçük çocuğunuz, yarın ödüller alan sinema filmlerinin yönetmeni oluvermiş.

Yüzde 100 kendin ol, süper gücünü bul! DİMES’in yüzde 100 meyve içeren, şeker ilavesiz meyve suyu ürünleri sayesinde çocuklar artık içindeki süper gücü buluyorlar. DİMES Heroes %100 serisi ile kantinlerde yer alan ürünlerin 200 ml ambalajlarında dünyaca ünlü kahramanlar Superman, Batman, Green Lantern ve Flash yer alıyor. Çocuklar böylece sevdikleri kahramanlarla özdeşleşiyor, özgüvenlerini geliştiriyor ve güzel vakit geçiriyorlar, üstelik kendi yeteneklerini keşfetmek için de motive oluyorlar. Dimes'in yeni Heroes meyve sularını daha yakından incelemek için ve hediye çekilişi hakkında bilgi almak için bu linki kullanabilirsiniz.

