Çocuğumuzun süper gücü nedir?

Çocuklar aslında olağan üstü yeteneklidir ancak o yeteneğin dışarı çıkmasına rehberlik edecek yetişkinlerin yönlendirmesine ihtiyaç duyarlar. Evde resim yapan, müzik yapan, öyküler yazan, dans eden, sporda sıra dışı başarılar elde eden çocukları erken yaşta keşfetmek ve yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmak çok önemlidir. Sağlıklı büyüyen, sağlıklı beslenen çocuklar yüzde 100 kendisi oluyor ve süper gücünü buluyor. Peki, içinde bir süper kahraman saklayan bu çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Çocuğumuzun süper gücü nasıl ortaya çıkar?

Geleceğin dahi müzisyenleri küçükken ne yapar?

Dahi müzisyenler, küçük yaşta onların müziğe ilgisini fark edip onları doğru yönlendiren ebeveynleri sayesinde “dahi müzisyen” olurlar. Küçük çocukların müziğe ve melodilere her zaman ilgisi vardır. Eğer çocuğumuz evde sürekli melodiler mırıldanarak dolaşıyor, şarkıları ıslıkla seslendirmekten zevk alıyor veya müzik başladığında ritm tutmaya başlıyorsa, ya da müzik aletleri çalmaya büyük ilgi duyuyorsa hatta düzgün bir nota çalabilmek için bile 2 yıl eğitim almayı gerektiren kemanı eline alıp melodiler çıkartabiliyorsa büyük ihtimalle beyni müziği herkesten farklı gören bir dahi ile karşı karşıyasınız. Peki onu nasıl yönlendireceksiniz?


Spor, disiplin ister

Basketbol, atletizm, futbol, tenis, binicilik, yüzme veya diğer spor dalları, küçük çocuklar için çok cazip eğlencelerdir. Ama işi eğlencenin ötesine götürüp bir başarı hikayesine dönüştüren çocuklar vardır ki, onlar geleceğin büyük sporcuları olurlar. Bizim çocuğumuz da onlardan biri olabilir ama ona içindeki süper yeteneği ortaya çıkarması için destek vermek zorundayız. Peki o çocuk spor dünyasının süper kahramanına nasıl dönüşecek?


Büyüdüğünde bir Botticelli olabilir

Resme yeteneği olan çocuğu evin duvarını boya kalemleri ile boyamak konusundaki ısrarından değil de, yaptığı resimlerde kendine has bir tarz geliştirmesinden, renkleri kullanma bilincinden ve öğrendiği resim tekniklerini başarıyla uygulamasından hatta bunları geliştirip kendi tarzını oluşturmasından tanıyabilirsiniz. Arkadaşları futbol oynarken, o kenarda durup futbol oynayan çocukların resimlerini yapmayı seviyorsa, zaten hiç düşünmeyin, uzun yıllara yayılacak güçlü bir resim eğitimi için planınızı yapmaya başlayın. Peki bu nasıl olacak?


Büyük bir tiyatrocuyu küçükken keşfetmek

Geleceğin büyük bir aktörünü, küçükken keşfetmek zor bir iş değil. Hani, olağanüstü taklit yetenekleri ve oyunculukları ile bütün ailenin sempatisini kazanan küçük çocuklar olur ya, onlar bilinçli ebeveynlerin elinde, geleceğin büyük aktörlerine dönüşürler. Türkiye dünyanın en büyük dizi ve sinema sektörlerinden birine sahipken, yetenekli çocuklar için de sayısız fırsat bulunuyor. Peki ama nereden başlamak lazım.


Büyük sinemacılar artık ilkokuldan çıkıyor

Şaka değil gerçek! Teknolojinin içine doğan çocuklarımız artık geleceğin sinemacıları, yönetmenleri olarak büyük umut vadediyorlar. Hatta kendilerine açtıkları YouTube kanalı üzerinden eve her ay binlerce liralık çekler gelmeye başlarsa şaşırmayın, şimdiki çocukların en büyük eğlencesi YouTube’da fenomen olmak. Oynadığı video oyunlarını canlı yayında anlatmakla başlayan bu merak bir süre sonra Vlog çekmeye yöneliyor, ardından da arkadaş gruplarını organize ederek, kendi küçük dizilerini ve skeçlerini çekmeye başlıyorlar. Eğer çocuğunuzun bu ilgisini fark edecek olursanız, ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz?


Yüzde 100 kendin ol, süper gücünü bul!

DİMES’in yüzde 100 meyve içeren,  şeker ilavesiz meyve suyu ürünleri sayesinde çocuklar artık içindeki süper gücü buluyorlar. DİMES Heroes %100 serisi ile kantinlerde yer alan ürünlerin 200 ml ambalajlarında dünyaca ünlü kahramanlar Superman, Batman, Green Lantern ve Flash yer alıyor. Çocuklar böylece sevdikleri kahramanlarla özdeşleşiyor, özgüvenlerini geliştiriyor ve güzel vakit geçiriyorlar, üstelik kendi yeteneklerini keşfetmek için de motive oluyorlar.

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