A'DAN Z'YE RÜYA TABİRLERİ

RÜYALARIN GİZEMİ

Uyudunuz, uykunuzda bir rüya gördünüz… Belki cennete gittiniz, belki büyük bir yangının ortasında kaldınız… Peki bu rüyanın bir anlamı var mı? İnsanların uyurken deneyimlediği olaylara 'Rüya' adı veriliyor ve rüyalar yüzyıllardır gizemini koruyor. Bilim öncesi toplumlarda rüyalar, özel sırlar içeren spiritüel yaşantılar olarak görülmüş, Tanrıların kişiye gönderdiği özel mesajlar veya gelecekten haber veren uyarılar olarak yorumlanmış. Rüya yorumu ise rüyaların anlamlarının saptanması anlamına geliyor. Birçok kültürde rüyaların içerdiklerine inanılan mesajlar birtakım yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılıyor. Rüyalarla ilgili yapılan araştırmalardan çıkan sonuçlar da oldukça ilginç…

Buna göre:

* Rüyalarımızın yüzde 90'ını unutuyoruz.

* Ortalama olarak her gece 1-2 saat arası süreyle rüya görüyoruz.

* Doğduktan sonra görme yeteneğini yitirenler rüyalarında görsel imgeler görebiliyor.

* Aşırı psikolojik sorunları olan insanlar dışında herkes rüya görüyor. Eğer rüya görmediğinizi düşünüyorsanız, aslında rüyalarınızı unutuyorsunuz…

* Günümüzde 25 yaşın altındaki insanların sadece yüzde 4.4'ü rüyalarını siyah beyaz görüyor.

