Cinsellik İlk bakış, ilk merhaba ve ilk adım. Eğer her şey yolunda giderse; bir gün bu üçlüyü mutluluğun formülü olarak gösterebiliriz. Geleceği göremeyiz ama bazı kehanetlerde bulunabiliriz. Mesela ilk adımı atmanın sizi fazlasıyla mutlu edeceği ihtimalinden bahsetmiş miydik?