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en yeni

Feminist bir yükseliş: Vatka

Feminist bir yükseliş: Vatka

Solucan deliğinden geçip, 80’lere geçiş yapıyoruz. İşte Dynasty dizisinin setindeyiz… Hatıralarınızı, vatkaların kararlı duruşları gibi su yüzüne çıkarma zamanı; çünkü bu sezon trendlerin tüm yükü omuzlarda taşınıyor.

Alışveriş  Çiçeklerin büyüleyici dünyasının tam da içine dalmak için doğru zaman. Moda dünyası, vazgeçemediği çiçeklerle beziyor yine vitrinleri. Bu kez seçiminizi detaylarda farklılaşan modellerden yana kullanarak, çiçek modasına kendiniz yenilik katın. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Evde, arkadaş ortamında, tombala oynarken... Rahatlıktan ödün vermeden tarz sahibi olsun. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Söz konusu moda ise, yapaya karşıt bir duruşumuz yok, hatta seviyoruz bile! Kürkler ve koyun postunu anımsatan montlar ile kışa kalorifer etkisi katıyoruz. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

Alışveriş  Yoğun bir feminenlik bulutu havada kol geziyor! Satenden payetliye, ekoseliden deriye, etek; bu sezon tüm cazibesini üst seviyede kullanarak kışa yeni yorumlarıyla meydan okumuya hazırlanıyor. Tüm foto galeriler için tıklayınız.

fotogaleri

Çiçek deseni çok moda

Çiçeklerin büyüleyici dünyasının tam da içine dalmak için doğru zaman. Moda dünyası, vazgeçemediği çiçeklerle beziyor yine vitrinleri. Bu kez seçiminizi detaylarda farklılaşan modellerden yana kullanarak, çiçek modasına kendiniz yenilik katın.

güzellik & moda

Her zaman iddialı: Ekose

Her zaman iddialı: Ekose

Trend  Her şey geçer ekose kalır desek yanlış olmaz. Moda dünyasının asla eskitemediği ekose, sonbahar-kış trendlerinde yine başrolde.

ilişki & seks

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Sekste ilk adımı sen at!

Cinsellik  İlk bakış, ilk merhaba ve ilk adım. Eğer her şey yolunda giderse; bir gün bu üçlüyü mutluluğun formülü olarak gösterebiliriz. Geleceği göremeyiz ama bazı kehanetlerde bulunabiliriz. Mesela ilk adımı atmanın sizi fazlasıyla mutlu edeceği ihtimalinden bahsetmiş miydik?

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Yeni çağın ilişki trendi "Cookie Jarring"

Aşk  ‘Biz şimdi neyiz?’ sorunuz bir türlü mutlu ya da mutsuz sona bağlanmıyor; flörtünüz hayalet misali bir görünüp kayboluyor ve siz buna anlam veremiyorsunuz... Sevgili yedek oyuncu, kavanoza hoş geldin.

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Yıldızlara Doğru (Ad Astra)

Dizi ve Film Fragmanları  Uzay mühendisi Roy McBride, 20 yıl önce Neptün gezegeninde hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan babasının neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemine doğru yola çıkar. 20 Eylül’de sinemalarda.

Tolkien

Dizi ve Film Fragmanları  Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi ile bizi rengarenk bir Orta Dünya’ya davet eden J.R.R Tolkien’ın hayatını anlatan film, yazarın yetim kaldığı çocukluk döneminden başlayarak hayatının ilerleyen dönemlerini anlatıyor. Yazarın başyapıtlarını yaratma sürecine tanık olmak harika olacak. 5 Temmuz’da gösterime giriyor.

Colette

Dizi ve Film Fragmanları  Dönem filmlerini hatta biyografileri seviyorsanız ilginç bir film var karşınızda. Keira Knightley’nin Sidonie-Gabrielle Colette’i canlandırdığı film, ünlü Fransız yazarın, kendi gibi yazar olan kocasının gölgesinden kurtulup topluma meydan okumasının hikayesini anlatıyor. 12 Temmuz’da gösterime giriyor.

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ünlüler

Burçin Terzioğlu: Tablodaki kadın

Burçin Terzioğlu: Tablodaki kadın

Röportajlar  Sakin ve doğal. Huzurlu ve cool. Merhametli ve anlayışlı. Kurşun dizisiyle ekranlara dönen Burçin Terzioğlu, kendini ve yeni dizisini en doğal şekliyle anlatırken, doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadığımız bir çekimle bizimle...

Yeni Joker Joaquin Phoenix

Yeni Joker Joaquin Phoenix

Haberler  Suçlularla dolu şehrin yılmaz kurtarıcısı Batman’in belalısı Joker’i tanımayan var mı? İkonik karakter Joker, şimdiye kadar sahip olduğu hayran kitlesine yenilerini eklemek için geri dönüyor. Hem de bu kez daha iddialı.

sağlık

Aralıklı oruç diyeti

Aralıklı oruç diyeti

Diyet & Fitness  Sağlıklı beslenmek için günde üç öğün yenmesi ve öğünlerin atlanmaması gerektiği ya da az az ve sık yemenin doğru olduğu inancı bazıları için yerini yeni bir anlayışa bırakıyor

Meme kanserine karşı harekete geç!

Meme kanserine karşı harekete geç!

Güncel Sağlık  Pembe Top’un tekrar sahaya ineceği Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, erken tanı farkındalığı oluşturmak için Prof. Dr. Metin Çakmakçı’ya meme kanseri hakkında merak edilenleri sorduk. Unutmayın, meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay bir hastalık.

Tatlı telaş

Tatlı telaş

Bebek  Yeni bir bebekle birlikte evin içinde birçok değişiklik gerekir. Bu tatlı telaşı atlatmanın en kolay yolu ise Hepsiburada.com ve Hepsiburada uygulamasından geçmekte.

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Dijital geleneksele karşı

Dijital geleneksele karşı

Sinema & Televizyon  Renkli kutu televizyondan mobil ekranlara geçtiğimiz günden bu yana bir şeylerin değişeceğini tahmin ediyorduk. Geçtiğimiz yüzyılın favori sosyal alanlarından sinemalarla dijital ekranlarımızın savaşına ise biraz hazırlıksız yakalandık. Mücadelenin son perdesinde The Irishman’i izleyeceğiz.

Gardırop Gurusu'nun yıldızı Hande Anı Can

Gardırop Gurusu'nun yıldızı Hande Anı Can

Dekorasyon  Stiliyle ilham veren isimlerden Hande Anı Can, namı diğer gardırop gurusu’nun Kemerburgaz’daki muhteşem teraslı evindeyiz. Konforlu ve şık dekorasyon fikirleri için; ahşap detayların, bitkilerle buluştuğu bu yaşayan eve davetlisiniz…

blogger

YAPRAK ÇETİNKAYA
İNCİFER İBİŞ
ALEXANDER KOKOSKERİYA
ELİF KARSLI

test & tartışma & anket

test & tartışma & anket

Anket

  En iyi kim? Kourtney Kardashian'ın karşısındaki isim Cara Delevingne. Sizin oyunuz hangisine?

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