Feminist bir yükseliş: Vatka
Solucan deliğinden geçip, 80’lere geçiş yapıyoruz. İşte Dynasty dizisinin setindeyiz… Hatıralarınızı, vatkaların kararlı duruşları gibi su yüzüne çıkarma zamanı; çünkü bu sezon trendlerin tüm yükü omuzlarda taşınıyor.
Solucan deliğinden geçip, 80’lere geçiş yapıyoruz. İşte Dynasty dizisinin setindeyiz… Hatıralarınızı, vatkaların kararlı duruşları gibi su yüzüne çıkarma zamanı; çünkü bu sezon trendlerin tüm yükü omuzlarda taşınıyor.
Alışveriş Çiçeklerin büyüleyici dünyasının tam da içine dalmak için doğru zaman. Moda dünyası, vazgeçemediği çiçeklerle beziyor yine vitrinleri. Bu kez seçiminizi detaylarda farklılaşan modellerden yana kullanarak, çiçek modasına kendiniz yenilik katın. Tüm foto galeriler için tıklayınız.
Alışveriş Evde, arkadaş ortamında, tombala oynarken... Rahatlıktan ödün vermeden tarz sahibi olsun. Tüm foto galeriler için tıklayınız.
Alışveriş Söz konusu moda ise, yapaya karşıt bir duruşumuz yok, hatta seviyoruz bile! Kürkler ve koyun postunu anımsatan montlar ile kışa kalorifer etkisi katıyoruz. Tüm foto galeriler için tıklayınız.
Alışveriş Yoğun bir feminenlik bulutu havada kol geziyor! Satenden payetliye, ekoseliden deriye, etek; bu sezon tüm cazibesini üst seviyede kullanarak kışa yeni yorumlarıyla meydan okumuya hazırlanıyor. Tüm foto galeriler için tıklayınız.
Çiçeklerin büyüleyici dünyasının tam da içine dalmak için doğru zaman. Moda dünyası, vazgeçemediği çiçeklerle beziyor yine vitrinleri. Bu kez seçiminizi detaylarda farklılaşan modellerden yana kullanarak, çiçek modasına kendiniz yenilik katın.
Cilt Bakımı Vegan saç ürünleri markası Authentic Beauty Concept şimdi Türkiye’de!
Trend Her şey geçer ekose kalır desek yanlış olmaz. Moda dünyasının asla eskitemediği ekose, sonbahar-kış trendlerinde yine başrolde.
Cinsellik İlk bakış, ilk merhaba ve ilk adım. Eğer her şey yolunda giderse; bir gün bu üçlüyü mutluluğun formülü olarak gösterebiliriz. Geleceği göremeyiz ama bazı kehanetlerde bulunabiliriz. Mesela ilk adımı atmanın sizi fazlasıyla mutlu edeceği ihtimalinden bahsetmiş miydik?
Aşk ‘Biz şimdi neyiz?’ sorunuz bir türlü mutlu ya da mutsuz sona bağlanmıyor; flörtünüz hayalet misali bir görünüp kayboluyor ve siz buna anlam veremiyorsunuz... Sevgili yedek oyuncu, kavanoza hoş geldin.
Çekim Arkası Burçin Terzioğlu’nun çok konuşulacak röportajı ve birbirinden güzel fotoğrafları bu ayın kaçmazlarından.
Dizi ve Film Fragmanları Uzay mühendisi Roy McBride, 20 yıl önce Neptün gezegeninde hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan babasının neden başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemine doğru yola çıkar. 20 Eylül’de sinemalarda.
Dizi ve Film Fragmanları Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi ile bizi rengarenk bir Orta Dünya’ya davet eden J.R.R Tolkien’ın hayatını anlatan film, yazarın yetim kaldığı çocukluk döneminden başlayarak hayatının ilerleyen dönemlerini anlatıyor. Yazarın başyapıtlarını yaratma sürecine tanık olmak harika olacak. 5 Temmuz’da gösterime giriyor.
Dizi ve Film Fragmanları Dönem filmlerini hatta biyografileri seviyorsanız ilginç bir film var karşınızda. Keira Knightley’nin Sidonie-Gabrielle Colette’i canlandırdığı film, ünlü Fransız yazarın, kendi gibi yazar olan kocasının gölgesinden kurtulup topluma meydan okumasının hikayesini anlatıyor. 12 Temmuz’da gösterime giriyor.
Röportajlar Sakin ve doğal. Huzurlu ve cool. Merhametli ve anlayışlı. Kurşun dizisiyle ekranlara dönen Burçin Terzioğlu, kendini ve yeni dizisini en doğal şekliyle anlatırken, doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadığımız bir çekimle bizimle...
Haberler Suçlularla dolu şehrin yılmaz kurtarıcısı Batman’in belalısı Joker’i tanımayan var mı? İkonik karakter Joker, şimdiye kadar sahip olduğu hayran kitlesine yenilerini eklemek için geri dönüyor. Hem de bu kez daha iddialı.
Diyet & Fitness Sağlıklı beslenmek için günde üç öğün yenmesi ve öğünlerin atlanmaması gerektiği ya da az az ve sık yemenin doğru olduğu inancı bazıları için yerini yeni bir anlayışa bırakıyor
Güncel Sağlık Pembe Top’un tekrar sahaya ineceği Meme Kanseri Farkındalık Ayı’nda, erken tanı farkındalığı oluşturmak için Prof. Dr. Metin Çakmakçı’ya meme kanseri hakkında merak edilenleri sorduk. Unutmayın, meme kanseri erken tanı ile tedavisi kolay bir hastalık.
Bebek Yeni bir bebekle birlikte evin içinde birçok değişiklik gerekir. Bu tatlı telaşı atlatmanın en kolay yolu ise Hepsiburada.com ve Hepsiburada uygulamasından geçmekte.
Sinema & Televizyon Renkli kutu televizyondan mobil ekranlara geçtiğimiz günden bu yana bir şeylerin değişeceğini tahmin ediyorduk. Geçtiğimiz yüzyılın favori sosyal alanlarından sinemalarla dijital ekranlarımızın savaşına ise biraz hazırlıksız yakalandık. Mücadelenin son perdesinde The Irishman’i izleyeceğiz.
Dekorasyon Stiliyle ilham veren isimlerden Hande Anı Can, namı diğer gardırop gurusu’nun Kemerburgaz’daki muhteşem teraslı evindeyiz. Konforlu ve şık dekorasyon fikirleri için; ahşap detayların, bitkilerle buluştuğu bu yaşayan eve davetlisiniz…
Kişilik Testleri Kaç çocuğum olacak? ‘Tek çocuk yeter’ diyenlerden misiniz yoksa ‘İki idealdir’ diyenlerden mi? Belki de hayaliniz üç çocuklu kalabalık bir aile. Neden olmasın?Tüm testler için tıklayınız.