Gebelik haftası hesaplarken anne adayları hafta hesabını kullanmalıdır. Gebelik haftası, kadının gördüğü son adetin ilk tarihine göre hesaplanmaktadır.

Anne adayları genellikle gebeliklerini öğrendiğinde gebelik dört haftalık olmaktadır. Ancak anne adayı bu haftayı birinci hafta olarak hesaplayabildiği için yanılmalar meydana gelebilir. Anne adayları genellikle ay hesabı yapmaya meyillidir. Ancak bu aşamada bir ay tam olarak dört hafta olmadığı için doktor ve anne adayının hesaplamaları aynı çıkmamaktadır. Bu sebeple hafta hesabı yapılması en sağlıklısıdır.



Gebelik haftasını belirlemek için kullanılan yöntemler:

• Ultrason:

Ultrason sayesinde bebeğin boyu, kafa çapı, kafa çevresi ve karın çevresi gibi ölçümler yapılabilmektedir. Ultrason tahmini sonuçlarla doktorun profesyonel görüşünün birleşmesi ile gebelik haftası hakkında bilgi vermektedir. Gebelik ne kadar erken haftalarında ise ultrason da o kadar doğru sonuçlar vermektedir.

• Son adet tarihi:

Gebelik haftasının hesaplanması esasen son görülen adet tarihine göre yapılmaktadır. Ancak anne adayının adet düzensizliği varsa, yumurtlama ile ilgili sorunlar söz konusu ise yanılmalar ortaya çıkabilir.

• Yumurtlama (ovulasyon) tarihi:

Anne adayı adet tarihini hatırlayabilir ancak yumurtlama zamanını şayet yumurtlama testleri yapmıyorsa bilemez. Yumurtlama tarihi ile gebelik haftası hesaplama yardımcı üreme yöntemleri ile gebe kalmış hastalarda kullanılmaktadır.

• Fetoskop:

Fetoskop, bebeğin kalp seslerinin dinlendiği alettir. Bebeğin kalp atım sesleri, gebeliğin belirli haftalarında duyulmaktadır. Bu sebeple de fetoskop ile gebelik haftası belirlenebilmektedir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir yöntem olmamakta beraber tıbbi şartların yetersiz olduğu koşullarda kullanılabilmektedir.

• Mezura ile fundus-pubis mesafesinin ölçümü

Bu yöntem de günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fundus adı verilen bölge, rahmin en üst noktasıdır. Pubis ise çatı kemiğinin bulunduğu alandır. Bu bölgelerin ölçümü ile gebelik haftası hesaplanabilir.

Kaynak: http://jinekoloji.com/hamilelik-haftasi-nasil-hesaplanir

* Bu bir ilandır.