Burçların sıralaması ve belirgin özellikleri
Astro Haber Burç kavramı, kişilerin doğum anında Güneş’in hangi pozisyonda olduğunu gösteren; gökyüzünde sembolik bir alanın ifadesi olarak bilinir.
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Astro Haber Burç kavramı, kişilerin doğum anında Güneş’in hangi pozisyonda olduğunu gösteren; gökyüzünde sembolik bir alanın ifadesi olarak bilinir.
Astro Haber Burçlar ve astroloji söz konusu olduğunda ortaya çok sayıda farklı fikir çıkıyor. Bazı kişiler astrolojinin bilimsel bir kaynağı olmadığını savunurken, kimileri yıldız haritasına bakmadan iş teklifi kabul etmiyor.
Burç uyumu karşılaştırmasıyla hangi burçla daha iyi anlaşabileceğinizi ve iyi bir ilişki kurabileceğinizi bilmek ister misiniz?
Çin astrolojisi, Latin astrolojisi gibi insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihi kullanılır.
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Yükselen burç, doğduğunuz sırada ufuk çizgisinden yükselen burçtur ve doğduğunuz anda yükselen takım yıldıza verilen astrolojik teknik bir terimdir.