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Astroloji hakkında her şey Elele'de! Yükselen burcunuzu hesaplayın, Çin Astrolojisi'ne göre hangi burçta olduğunuzu öğrenin, ücretsiz Tarot falınıza bakın, Rüya Tabirleri Sözlüğü ile rüyalarınızı yorumlayın. Burç uyumları, burçların genel özellikleri, günlük burç yorumları, haftalık burç yorumları, aylık burç yorumları ve yıllık burç yorumları için Elele'yi takipte kalın!

Terazi Günlük Yorum

Yaşadığınız çevreyi ve insanları duyarlılığınızla daha iyi anlamanız sayesinde dünyevi başarılara yüksek konsantrasyon sağlayarak ulaşabileceksiniz. Duygusal açıdan duyarlı, güvenilir ve memnun edici davranışlar içinde olacaksınız. Aşırı kıskançlığınızda bastırılacak ve artık ilişkinizde güveni öne çıkaracaksınız.
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK

BURÇLAR

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık

ASTRO HABER

Alçalan Burç

Astro Haber  Burçlar ve astroloji söz konusu olduğunda ortaya çok sayıda farklı fikir çıkıyor. Bazı kişiler astrolojinin bilimsel bir kaynağı olmadığını savunurken, kimileri yıldız haritasına bakmadan iş teklifi kabul etmiyor.

UYGULAMALAR

BURÇ UYUMU

Burç uyumu karşılaştırmasıyla hangi burçla daha iyi anlaşabileceğinizi ve iyi bir ilişki kurabileceğinizi bilmek ister misiniz?

ÇİN ASTROLOJİSİ

Çin astrolojisi, Latin astrolojisi gibi insanı 12 değişik burç ve sembollerle tanımlar ve kişinin burcunu bulmak için doğum tarihi kullanılır.

RÜYA TABİRLERİ

Uyudunuz, uykunuzda bir rüya gördünüz… Belki cennete gittiniz, belki büyük bir yangının ortasında kaldınız… Peki bu rüyanın bir anlamı var mı?

TAROT FALI

Tarot falınızı merak mı ediyorsunuz? Aşk, başarı ve sağlığınızla ilgili geleceğinizi öğrenin, ücretsiz tarot falı baktırın!

YÜKSELEN BURÇ

Yükselen burç, doğduğunuz sırada ufuk çizgisinden yükselen burçtur ve doğduğunuz anda yükselen takım yıldıza verilen astrolojik teknik bir terimdir.