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Günlük Yorum Yaşadığınız çevreyi ve insanları duyarlılığınızla daha iyi anlamanız sayesinde dünyevi başarılara yüksek konsantrasyon sağlayarak ulaşabileceksiniz. Duygusal açıdan duyarlı, güvenilir ve memnun edici davranışlar içinde olacaksınız. Aşırı kıskançlığınızda bastırılacak ve artık ilişkinizde güveni öne çıkaracaksınız. Aylık Yorum Gökyüzü sizden yana. Yeni bir işe başlamak, diyet yapmak, bazı şeyleri düzeltmek için ayağa kalkma vakti. 5 Ekim’de karşıt burcunuz Koç’ta bir dolunay meydana gelecek, ikili ilişkiler içinde sürtüşmeler ve kopuşlar olabilir.