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Terazi

Günlük Yorum

Yaşadığınız çevreyi ve insanları duyarlılığınızla daha iyi anlamanız sayesinde dünyevi başarılara yüksek konsantrasyon sağlayarak ulaşabileceksiniz. Duygusal açıdan duyarlı, güvenilir ve memnun edici davranışlar içinde olacaksınız. Aşırı kıskançlığınızda bastırılacak ve artık ilişkinizde güveni öne çıkaracaksınız.

Aylık Yorum

Gökyüzü sizden yana. Yeni bir işe başlamak, diyet yapmak, bazı şeyleri düzeltmek için ayağa kalkma vakti. 5 Ekim’de karşıt burcunuz Koç’ta bir dolunay meydana gelecek, ikili ilişkiler içinde sürtüşmeler ve kopuşlar olabilir.

BURÇLAR

KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
KOVA
BALIK

BURÇLAR

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık