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Doğalında Türkü Turan

EleleTv  Son dönemde dikkatimizi enerjisiyle çeken başarılı ve genç bir oyuncu, Türkü Turan ile kıpır kıpır bir kamera arkası çekimi gerçekleştirdik.

O (It) Fragman

EleleTv  Stephen King’in ünlü romanı It, yeni uyarlamasıyla yeniden beyazperdeye geliyor. 15 Eylül’den itibaren sinemalarda.

Bade İşçil

EleleTv  Güzelliğin sözlükteki tarifi direkt onu işaret ediyor desek sanki abartmış olmayız! Neşesi, muzipliği ve yaramaz havasına naif duruşu eklenince mutlul...

Manifesto

EleleTv  Cate Blanchett, Alman sanatçı Julian Rosefeldt’in 12 kısa filmden oluşan son çalışmasında farklı farklı rolleri canlandırıyor. Filmin diyalogları fütü...