"Her yaşadığından ders çıkar ve şükret"
Kariyer “İnsan, iyi bir kalp ve sağlam bir karakterle etrafına mutluluk saçmalı” diyor v...
Kariyer “İnsan, iyi bir kalp ve sağlam bir karakterle etrafına mutluluk saçmalı” diyor v...
Kariyer Hoşunuza gitse de gitmese de gerçek bu; dünyayı sadece mutlu insanlar güzelleşti...
Kariyer Asil, sade ve aynı zamanda sıcacık bir duruşu var. Boyner Büyük Mağazacılık Mark...
Kariyer Hiçbir şeyi kafasına çok fazla takmaması gerektiğine inanıyor. Giden zamanın bir...
Kariyer Neşeli, sımsıcak, keyifli, samimi biri kesinlikle. Johnson&Johnson Medikal Cihaz...
Kariyer Profilo Pazarlama Müdürü Burcu Seçkin; şeffaflığı hayat felsefesi yapmış, başarı...
Kariyer Hipp Pazarlama Müdürü Sayime Emine Arslan’a göre yeni projeler üretmek ve insana...
Kariyer Lafı dolandırmadan konuşmayı sevenlerden, hayat felsefesini de ‘kısa ve öz’ üzer...
Kariyer Hayata sıkı sıkı sarılmayı başarabilen, her sabah yeni bir güne uyanmanın en güz...
Kariyer “İyi lider özgün olandır” diyen eğitimci, yazar ve yaşam koçu Sevgi Saybaşılı, ...