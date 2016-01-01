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Elele Stil Editörü'nün Bi...

Yaşam  Stil editörümüz Aslıhan yine bir şeyler peşinde... Yarın yapacağımız çekim öncesinde neler mi yapıyor? İşte onun bir günü ve en büyük yardımcısı Samsu...