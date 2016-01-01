Elele Stil Editörü'nün Bi...
Yaşam Stil editörümüz Aslıhan yine bir şeyler peşinde... Yarın yapacağımız çekim öncesinde neler mi yapıyor? İşte onun bir günü ve en büyük yardımcısı Samsu...
Yaşam Stil editörümüz Aslıhan yine bir şeyler peşinde... Yarın yapacağımız çekim öncesinde neler mi yapıyor? İşte onun bir günü ve en büyük yardımcısı Samsu...
Yaşam Ayşegül Aldinç, Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 gecesinde bizimleydi.
Yaşam Cem Belevi, Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 gecesinde Esin Övet'in sorularını yanıtladı.
Yaşam Ece Yörenç, Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 gecesinde Esin Övet'in sorularını yanıtladı.
Yaşam Fatma Turgut, Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 gecesinde Esin Övet'in sorularını yanıtlıyor.
Yaşam Elele Avon Kadın Ödülleri 2016'da "Sporcu" kategorisinde ödülün sahibi olan Ayşe Begüm Onbaşı, tören öncesinde Esin Övet'in sorularını yanıtlıyor.
Yaşam Elele Dergisi Yayın Direktörü Ferhan Kaya Poroy, Elele Avon Kadın Ödülleri 2016 gecesinde Esin Övet'in sorularını yantılıyor.