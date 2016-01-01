Trend The Model filminde giydiği kıyafetlerle modacıların dikkatini çekmeyi başardı.
Trend The Model filminde giydiği kıyafetlerle modacıların dikkatini çekmeyi başardı.
Trend Erkeklere göre kadınların çok daha detaycı oluşu ya da kadınlara göre erkeklerin...
Trend Ağustos böceği misali biz yaz tembelliğinin dibine vurmuşken çalışkan modacılar ...
Trend Farkını ortaya koyuyor.
Trend Giysi, aksesuar ve ayakkabı seçimlerinde ucuz, dayanıksız, gösterişli olanların ...
Trend Eskiden sadece açık tenlilerin sahip olduğu bu renk, artık esmerlerin de gözdesi...
Trend Sarışın olduğum için makyaj, hafif de olsa gerekli bir müdahale hayatımda. Rujd...
Trend Özgünlük hiç bu kadar minimal ve çekici olmamıştı. Minimalist dokunuşlarla bezel...
Trend Çok sıradan bir kıyafet giymiş olsanız bile bir şal sizin kurtarıcınız olabilir....
Trend Göğüslerinizi sıkan veya büyük göstermek istediğiniz için alttan desteklerle can...