Burda’dan muhteşem bir dikiş eğitimi fırsatı!
Hobi Burda Akademi Dikiş Videoları artık Youtube’da.
Hobi Burda Akademi Dikiş Videoları artık Youtube’da.
Hobi Harun Tekin’le Şarkı Yazarlığı Atölyesi ve Kemal Hamamcıoğlu ile Yazma Korkusu A...
Hobi Cem Seymen, 15 Mart Çarşamba günü saat 15:00’da, kişisel verimlilik ve gelişim t...
Hobi Özel bir günü, özel birini, bir seyahati, hatırayı ve hatta belki bir hayali çiz...
Hobi Ünlü oyuncu ve müzisyen Teoman Kumbaracıbaşı’nın özenle hazırladığı ev yapımı ...
Hobi İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde Bilgi Eğitim ve Konuşma Kulübü iş birliği...
Hobi İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Bilgi Eğitim, otomobil...
Hobi Mövenpick Hotel Istanbul’un İtalyan Başaşçısı Giovanni Terracciano ve misafir şe...
Hobi Muammer Yanmaz Fotoğraf Atölyesi'nin 117. dönem kursu 12 Kasım'da başlayacak.