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İdeal kilo, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeniz için boyunuz ile orantılı olan kilo değeridir.

İdeal kilonuzu öğrenmek için aşağıdaki hesaplayıcıdan yardım alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, cinsiyet, boy bilgilerinizi girerek "hesapla" butonuna tıklamak.
Cinsiyet:   Kadın      Erkek