Buse Terim Bahçekapılı/Ka...
Çekim Arkası Bebeğimle Elele'nin kapağında Buse Terim Bahçekapılı var! Çekimin backstage görüntülerini buradan izleyebilirsiniz!
Çekim Arkası Bebeğimle Elele'nin kapağında Buse Terim Bahçekapılı var! Çekimin backstage görüntülerini buradan izleyebilirsiniz!
Çekim Arkası Güzelliği ile çok konuşulan genç oyuncu Melisa Şenolsun, son zamanlardaki başarılı projelerinden özel hayatına kadar birçok konuda sorularımızı cevapl...
Çekim Arkası Son dönemde dikkatimizi enerjisiyle çeken başarılı ve genç bir oyuncu, Türkü Turan ile kıpır kıpır bir kamera arkası çekimi gerçekleştirdik.
Çekim Arkası Ayşe Hatun Önal ile muhteşem bir sezon açılışı yaparken, onun hayata bakışının dinamik detaylarıyla bakış açımızı farklı bir noktaya yönlendirdik biz,...
Çekim Arkası Derginin bu ay kapağında bomba gibi iki projeyle hayatımıza geri dönen Gülse Birsel var. Birsel’in eğlenceli röportajını gülümseyerek okuyacaksınız.
Çekim Arkası Son zamanların en çok merak edilen ismi Şeyma Subaşı'nın muhteşem fotoğrafları ve içten röportajı ayın kaçmazlarından.
Çekim Arkası Genç yaştaki başarısı ile yeni bir yıldızın doğuşuna şahitlik etmeniz adına kapağımızda.
Çekim Arkası Mayıs 2017 kapağımızda Aslı Enver var. Kamera arkasında neler mi yaşandı?
Çekim Arkası Mart 2017 kapağımızda Farah Zeynep Abdullah var. Kamera arkasında neler mi yaşandı?
Çekim Arkası Şubat 2017 sayımız çıktı! Kapağımızda şeker gibi Burcu Biricik var... Doğal, ışıklı, içten ve bir o kadar da gerçek!