O (It) Fragman
Dizi ve Film Fragmanları Stephen King’in ünlü romanı It, yeni uyarlamasıyla yeniden beyazperdeye geliyor. 15 Eylül’den itibaren sinemalarda.
Dizi ve Film Fragmanları Stephen King’in ünlü romanı It, yeni uyarlamasıyla yeniden beyazperdeye geliyor. 15 Eylül’den itibaren sinemalarda.
Dizi ve Film Fragmanları Yedi çocuğu olan bir baba haftanın yedi gününün isimleriyle adlandırdığı kızlarını haftanın bir günü sırayla dışarı çıkarır ve her gün aynı kimliği ku...
Dizi ve Film Fragmanları Cate Blanchett, Alman sanatçı Julian Rosefeldt’in 12 kısa filmden oluşan son çalışmasında farklı farklı rolleri canlandırıyor. Filmin diyalogları fütü...
Dizi ve Film Fragmanları Yıl 2029 John Connor makinelere karşı insan direnişinin lideri olmuştur. Onu 2029 yılında yok edemeyen makineler şimdi yok edemedikleri düşmanlarını g...
Dizi ve Film Fragmanları Nazi Almanya'sı ve 2. Dünya Savaşı’nın gidişatını etkileyen olaylardan Dunkirk Tahliyesi’ni farklı açılardan anlatıyor. Müziklerde yine Hans Zimmer’in...
Dizi ve Film Fragmanları Alpha, evrendeki pek çok farklı türün bilgi, deneyim ve kültürlerini paylaşmak için bir araya geldiği bir şehirdir fakat karanlık bir gücün tehdidi al...
Dizi ve Film Fragmanları Oscar ödüllü Morgan Freeman, Michael Caine ve Alan Arkin'in rol aldığı film, 21 Nisan'da sinemalarda.
Dizi ve Film Fragmanları “Hayat/Life”, uluslararası bir uzay istasyonunda görevli altı kişinin, insanlık tarihinde çığır açacak bir keşfin eşiğindeki hikayesini anlatıyor.