Ne okuyalım?
Kültür Sanat Bu ay ne okuyalım bölümüzde size harika 2 önerimiz var.
Kültür Sanat İKSV’nin düzenlediği İstanbul Tasarım Bienali 22 Eylül-4 Kasım’da 4. kez düzenle...
Kültür Sanat Bazı albümler vardır, asla eskimezler, hep elinizin altında olsun istersiniz, tı...
Kültür Sanat Roger Waters’ı nasıl bilirsiniz? Pink Floyd’un yaratıcı dehası, İngiliz müziğini...
Kültür Sanat Melike Belkıs Aydın'nın Türkan Saylan ve Bedia Ceylan Güzelce'nin 1473 kitapları...
Kültür Sanat İstanbul Caz Festivali, bu yıl 4-20 Temmuz tarihleri arasında 24’üncü kez kapıla...
Kültür Sanat Kendilerini “Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya get...
Kültür Sanat Bereketli topraklar Britanya’nın dünya sinemasına kazandırdığı yeni nesil oyuncu...