Anne adaylarının en fazla merak ettiği sorular arasında 'Kaç haftalık hamileyim' sorusu da var. Peki, hamilelik hesaplama nasıl yapılıyor? Hamilelik haftası nasıl belirleniyor? Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş hamilelik hesaplama ile ilgili merak edilenleri anlattı.

HAMİLELİK HAFTASI NASIL HESAPLANIR?



Özdeş, 'Hamilelik haftası nasıl hesaplanır' sorusuna şu yanıtı veriyor:



Gebelik haftası düzenli adet gören kadınlarda son adet tarihine bağlı olarak hesaplanır. Dolayısıyla döllenme yaşı veya embriyo yaşından farklı olarak en az 14 gün daha büyük olarak hesaplanır. Gebelik haftası ideal olarak gebeliğin 22. Haftasına kadar kesin olarak belirlenmelidir.



Hesaplama klinik veya ultrasonografik olarak yapılabilir:

HAMİLELİK HAFTASI İÇİN KLİNİK HESAPLAMALAR

1. Naegele kuralı: Son adet tarihine 7 gün eklenir ve 3 ay geri gidilir ve tahmini 40 haftalık doğum tarihi hesaplanır, bu hesaba göre de şu anki tarihteki gebelik haftası bulunur. Adet düzensizliği olan, emziren veya menopoza yakın olan kadınlarda hata oranı çok yüksektir.



2. Rahim büyüklüğüne göre: Rahim yüksekliği 12 haftada pubik kemik hizasında, 20 haftada göbek hizasındadır. Çok kullanışlı bir yöntem değildir.

HAMİLELİK HAFTASI İÇİN ULTRASONOGRAFİK HESAPLAMA

1. Gebelik kesesi, transvajinal ultrasonografide en erken 4,5 haftada görülür. Kese içinde yolk kesesi 5. gebelik haftasında, fetal kalp atımı ise 5,5 haftada belirir.

2. İlk üç aylık dönemde (ilk 14 hafta) en ideal ölçüm CRL adı verilen baş-popo mesafesine göre gebelik haftası hesabıdır. CRL ‘ye göre hesapta gebelik haftası 5 ile 7 gün arasında farklı çıkabilir. Sonraki üç ayda (14-28) haftada ise BPD adı verilen fetal başa ait bir çap ölçümü hesap için idealdir. Buna göre de gebelik haftasında iki haftaya kadar farklılık tespit edilebilir. Sonraki dönemde ise genellikle BPD, HC (baş) ölçüleri, FL (bacak) ölçüsü ve AC (karın çevresi) ölçümü kombine olarak kullanılır.

3.İkiz gebeliklerde de aynı ultrasonografik ölçümler kullanılır, bebekler arası fark varsa büyük olan fetüse göre hesap önerilir.

4.Doğal yolla değil de yardımcı üreme yöntemi ile olan gebeliklerde hesap biraz daha farklıdır. Tüp bbek uygulamalarında, taze transferlerde son adet tarihi ile gebelik haftası uyumlu iken, donmuş embriyo transferinde, embriyonun gününe göre (3. veya 5. gün) hesaplama değişir. Embriyo yerleştirildikten sonra gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik haftası 4 haftalık kabul edilir ve o şekilde takip edilir.

İLGİLİ İÇERİKLER