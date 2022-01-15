12 bebek bakım yağı: Hem size hem bebeğinize iyi gelecek
Bebek bakım yağları, hem onun hem sizin cildinizi hem de ruhununuzu rahatlatabilir. Mis gibi kokan bu ürünlerle rahat, sakin moda geçin… İşte hem size hem bebeğinize güzel anlar geçirmeyi sağlayacak 12 bebek bakım yağı...
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Bebek bakım yağları hem bebeğinize hem size çok iyi gelir. Bebek bakım yağları, güzel bir masaj ile bebeğinizi rahatlatırken, sizi de mis gibi kokusu ile sakin bir moda sokar. İşte birbirinden farklı markalardan 12 bebek bakım yağı!
Doğum sonrası anne ve bebeğin ihtiyacı olan bakım ürünleri listemize göz atabilirsiniz...
LIGNE ST. BARTH AVOKADO BAKIM YAĞI
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BURT'S BEES BESLEYİCİ BEBEK YAĞI
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CHICCO MASAJ YAĞI
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UNI BABY PAPATYALI BEBEK YAĞI