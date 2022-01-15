Bebek ve çocuklar için 10 güneş koruyucu krem
Bebek ve çocuklar için güneş kremi, hassas ciltlerinin korunması için çok önemli. Cilt tipi ve rengini göz önünde bulundurarak, içeriğini inceleyerek ve tabii ki doktorunuza danışarak en doğru güneş koruyucuyu seçin. İşte farklı markalardan bebek ve çocuk için üretilmiş 10 güneş koruyucu krem!
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Bebek ve çocuk cildi oldukça hassastır ve ekstra özen gerektirir. Aynı biçimde güneşten korunma konusu da bir hayli önemlidir. Yetişkin cildi ile bebek cildinin PH değerleri farklı olduğu için, kendi güneş koruyucunuzu ailece kullanmak yerine, ona özel bir ürün seçmeniz gerekir. Çocuk ve bebek cildi için üretilmiş 10 güneş koruyucu seçeneğini derledik. Doktorunuza mutlaka danışın...
Babe Pediatric güneş spreyi 200 ml SPF 50+
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Procsin 150 ml SPF 50+ yüz koruyucu krem
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Hipp Baby Sanft 50 ml SPF 30 güneş koruyucu krem
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Avene 250 ml SPF 50+ çocuklar için güneş losyonu