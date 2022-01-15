Bebek ve çocuklar için 10 güneş koruyucu krem

1 / 10

Bebek ve çocuk cildi oldukça hassastır ve ekstra özen gerektirir. Aynı biçimde güneşten korunma konusu da bir hayli önemlidir. Yetişkin cildi ile bebek cildinin PH değerleri farklı olduğu için, kendi güneş koruyucunuzu ailece kullanmak yerine, ona özel bir ürün seçmeniz gerekir. Çocuk ve bebek cildi için üretilmiş 10 güneş koruyucu seçeneğini derledik. Doktorunuza mutlaka danışın...

Babe Pediatric güneş spreyi 200 ml SPF 50+