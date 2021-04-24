Enerji veren ve enerji tüketen 10 yiyecek

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Uzmanlar hala kaç saatte bir yemek yememiz gerektiği konusunda görüş birliğine varmış değil. Gene de temel olarak bilinmesi gereken şeylerden biri yemek yemek için çok uzun süre beklenirse kan şekeri seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanacağı. Dolayısıyla da o tatsız açlık hissine kendinizi kaptırmanız an meselesi olacaktır. Her öğün yararlı proteinlerin ağırlıkta olduğu, sağlıklı yağların ve lif kombinasyonunun mükemmel oranda tutturulduğu yemek seçenekleri uzun süreli tokluk sağlarken, bunun enerjinize yansıyacağından da hiç şüpheniz olmasın.

İşte enerjinizi veren besinler;