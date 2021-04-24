Enerji veren ve enerji tüketen 10 yiyecek
Gün boyunca enerji seviyenizi belli bir oranda tutmak veya korumak zor olabilir. Biliyoruz, enerji söz konusu olunca eliniz ilk olarak kahveye gitse de işin sırrı doğru besinleri tüketmekte. İşte enerji veren ve enerjiyi düşüren 10 besin
Uzmanlar hala kaç saatte bir yemek yememiz gerektiği konusunda görüş birliğine varmış değil. Gene de temel olarak bilinmesi gereken şeylerden biri yemek yemek için çok uzun süre beklenirse kan şekeri seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanacağı. Dolayısıyla da o tatsız açlık hissine kendinizi kaptırmanız an meselesi olacaktır. Her öğün yararlı proteinlerin ağırlıkta olduğu, sağlıklı yağların ve lif kombinasyonunun mükemmel oranda tutturulduğu yemek seçenekleri uzun süreli tokluk sağlarken, bunun enerjinize yansıyacağından da hiç şüpheniz olmasın.
İşte enerjinizi veren besinler;
Fasulye
Sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda bitki bazlı mükemmel bir protein olmasıyla da uzmanların favorisi. Bağırsaklar için sağlıklı bir lif ve karbonhidrat kaynağı. Aynı zamanda, önemli de bir demir kaynağı olduğunu belirtmek gerek. Egzersiz sonrası için de besleyici ve onarıcı bir seçenek.
Muz
Taşınabilir meyveler kategorisinin en sevileni olan muz ayrıca doğal yollardan kan şekeri seviyenizi dengelemek için harika bir alternatif. Kolayca sindirildiği için de meyve şekeri olan fruktoz glikoza dönüşüyor ve hücrelerimizin, özellikle beyin hücrelerimizin hızlı enerji için kullanabiliyor.
Yumurta
Yumurta hazırlamanın pek çok kolay ve lezzetli yolu var. Ayrıca yumurta, doğru karbonhidratlı yiyeceklerle eşleştirildiğinde kan dolaşımında, enerji metabolizmasına ve yavaş şeker emilimine yardımcı olan tam proteinler sayesinde tam bir güç kaynağına dönüşüyor.