Londra'nın en dar evi satışa çıktı! Neden çok pahalı? İşte evden detaylar...

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İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 1,6 metre genişliği ile kentin en dar evi 950 bin sterline (8 milyon 74 bin TL) satılığa çıktı.

Londra'nın en dar evi Shepherd's Bush'ta yer alıyor. Beş katlı evin en dar noktası sadece 5ft 6ins (1,6 metre) genişliğinde. 5 katın toplamı ise 96 metrekare. Ev, 950.000 pound (8 milyon 74 bin TL) fiyatla satışa sunuldu.