2021’de yayınlanan en iyi Netflix dizi ve filmleri
2021 yılına girdiğimizden bu yana aksiyondan dramaya, gerilimden komediye birçok yeni içerik online dizi, film platformu Netflix'te yerini aldı. İşte 2021’de yayınlanan en iyi 13 Netflix orijinal dizi, film ve belgeseli...
Online dizi, film platformu Netflix, Netflix Original Series (Netflix Orijinal Dizileri) adıyla çıkardığı birbirinden kaliteli yapımlarla başarısını kanıtladıktan sonra artık neredeyse en iyi dizilerin tek adresi durumunda.
Her ay birbirinden farklı içeriği izleyiciyle buluşturan Netflix'te aksiyondan dramaya, gerilimden komediye birbirinden farklı türde pek çok dizi seçeneği yer alıyor. 2021 yılına girdiğimizden bu yana birçok yeni içerik platformda yerini aldı. İşte 2021’de yayınlanan en iyi Netflix orijinal dizi, film ve belgesel...
1. COBRA KAİ 3. SEZON
“Karate Kid” filmlerinin devamı niteliğindeki bu dizide, hayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra Johnny ile Daniel arasındaki rekabet yeniden kızışıyor. 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası’nda yaşananların otuz yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşçü de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai’yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışacaktır.
IMDb puanı: 8,6
2. HEADSPACE MEDİTASYON REHBERİ
Headspace: Meditasyon Rehberi meditasyonun faydalarına animasyon aracılığıyla samimi bir bakış açısı, uygulamaya geçmeniz için çeşitli teknikler ve rehberli meditasyonlar sunuyor.
IMDb Puanı: 8,6
3. FRAN LEBOWITZ: BİR YAZARIN PORTRESİ
Martin Scorsese ile sohbet eden alaycı yazar, mizah ustası ve hikâye anlatıcısı Fran Lebowitz'in olağanüstü zihninde ve New York sokaklarında dolaşmaya hazır olun.
IMDb Puanı: 8,2