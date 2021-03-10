2021’de yayınlanan en iyi Netflix dizi ve filmleri

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1. COBRA KAİ 3. SEZON

“Karate Kid” filmlerinin devamı niteliğindeki bu dizide, hayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra Johnny ile Daniel arasındaki rekabet yeniden kızışıyor. 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası’nda yaşananların otuz yıl sonrası anlatılıyor. İki dövüşçü de yıllar içerisinde olgunlaşmış ve farklı hayatlar sürmüştür. Zor zamanlardan geçen Johnny Lawrence, geçmişteki günlerine geri dönebilmek için dövüş okulu Cobra Kai’yi yeniden açar ve yeni öğrencilerini eğitmeye başlar. Johnny Lawrence ve Daniel LaRusso arasındaki rekabet ise yeniden kızışacaktır.

IMDb puanı: 8,6