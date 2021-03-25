2021'in Gerçek Hikayelerden Uyarlanan En İyi 17 Filmi

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'Penguin Bloom'

Öncelikle bilinmelidir ki baş karakter ne bir penguen ne de bir çiçek. Anne Sam (Naomi Watts) korkunç bir kazadan kısmen felç olduktan sonra Bloom ailesi tarafından evlat edinilmiş yaralı bir saksağan. Penguen iyileşirken Sam not alır ve kanatlarını nasıl açıp uçacağını da yeniden öğrenecek gücü bulur. İzledikten sonra, Sam'in kocası Cameron tarafından yazılan (filmde Andrew Lincoln tarafından canlandırılan) temel alınan kitaba göz attığınızdan emin olun.

27 Ocak'ta Netflix'te Prömiyer yapıldı.