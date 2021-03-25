2021'in Gerçek Hikayelerden Uyarlanan En İyi 17 Filmi
Gerçek hikayeler sinema dünyasına daima ilham kaynağı olmuştur. Gerçek hikayelerden hoşlanıyorsanız, bu filmler tam size göre. İşte 2021 yılında izleyeceğimiz gerçek hikayelerden uyarlanan en iyi 17 film!
Gerçek ve kurgu arasında gidip gelen filmler hem eleştirmenleri hem de seyirciyi mutlu eder, hem de filmde bahsi geçen olay, mekan, kişi hakkında film biter bitmez araştırma yapmaya sevk eder. Neyse ki hepimiz için, 2021 sineması, birçoğu şu anda Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen dikkate değer gerçek hikayelere dayanan filmlerle dolu. İşte 2021 yapımı gerçek hikayelerden uyarlanan en iyi 17 film!
Our Friend
Gazeteci Matthew Teague'in Esquire için 2015'te yazdığı bir makaleye dayanarak, Teague'in (Casey Affleck) ve ailesinin eşi Nicole ile birlikte olmak için her şeyi bırakan inanılmaz arkadaşının (Jason Segel) yürek ısıtan ve yıkıcı hikayesi bu. (Dakota Johnson) ölümcül kanser teşhisi kondu. Mendilleri hazırlayın!
Prömiyer 22 Ocak'ta yapıldı.
The Dig
Bunu hiç duymadığınız çok havalı kadınların altına kaydedin. Carey Mulligan, 1930'larda İngiliz kırsal arazisini süsleyen garip tepelerin altında neler olup bittiğini görmek için yerel amatör arkeolog Basil Brown'a (Ralph Fiennes) dokunan zengin bir dul olan Edith Pretty'yi canlandırıyor. Brown ve ekibi, Anglo-Sakson döneminden sayısız anıtsal kalıntıyı ortaya çıkardı ve gerisi gerçek tarih oldu.
Netflix'te 29 Ocak Prömiyer yaptı.
'Penguin Bloom'
Öncelikle bilinmelidir ki baş karakter ne bir penguen ne de bir çiçek. Anne Sam (Naomi Watts) korkunç bir kazadan kısmen felç olduktan sonra Bloom ailesi tarafından evlat edinilmiş yaralı bir saksağan. Penguen iyileşirken Sam not alır ve kanatlarını nasıl açıp uçacağını da yeniden öğrenecek gücü bulur. İzledikten sonra, Sam'in kocası Cameron tarafından yazılan (filmde Andrew Lincoln tarafından canlandırılan) temel alınan kitaba göz attığınızdan emin olun.
27 Ocak'ta Netflix'te Prömiyer yapıldı.