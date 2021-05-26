Elele vizyon alarmı: Mayıs ayı dizi&filmleri
Elele dergisi Mayıs ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?
PENCEREDEKİ KADIN
NETFLIX
Agorafobi nedeniyle New York’taki apartmanından çıkamayan Anna, tanıklık ettiği suçun ardından gördüklerinin ve gördüğünü sandıklarının arasında kalacak. Nefesinizi tutun, çünkü gerilim dolu anlar asla durmayacak.
METOT
GAİN
Semaver Kumpanya’nın kapalı gişe oyunu Metot, bu kez bir mini dizi olarak karşınızda! Bir işe alım macerası ve toplantı odasındaki büyük mücadeleyle kendinizi sorgulamaya hazır olun. Bu işi ne kadar istiyorsunuz?
SENKRON
GAİN
Zaman kavramını sorgulatan bir bilimkurguya davetlisiniz. Diğer seçeneklerin olağan akışıyla devam ettiği başka gerçeklikler ve bugün çarpıcı bir yüzleşme yaşıyor. Paralel evrendeki yansımalarımızın hayatlarında neler oluyor?
İLGİNÇ BAZI OLAYLAR
EXXEN
Birtakım talihsizlikler ve ilginç olaylarla dolu bir yaşam mücadelesi… Ailesiyle yaşayan ve nişanlısı tarafından terk edilen İbo’nun başına daha fazla ne gelebilir? Söz konusu onun hayatıysa her şey mümkün!