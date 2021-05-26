Elele vizyon alarmı: Mayıs ayı dizi&filmleri

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METOT

GAİN

Semaver Kumpanya’nın kapalı gişe oyunu Metot, bu kez bir mini dizi olarak karşınızda! Bir işe alım macerası ve toplantı odasındaki büyük mücadeleyle kendinizi sorgulamaya hazır olun. Bu işi ne kadar istiyorsunuz?