Aramıza yeni katılan 10 güzellik ürünü: Saç, cilt, makyaj

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TURUNCU YANSIMALARA SON

Siz de işlem görmüş sarı saçlarınızda turuncu yansımalardan mı şikayetçisiniz? Öyleyse güzel bir haberimiz var. Aveda’nın sarı saçları canlandırmak için formüle edilen yüzde 96 doğal türevli vegan, silikon içermeyen mor şampuan ve saç kremi, parlak, canlı ve aydınlık sarı tonlar için saçta istenmeyen turuncu ve sarı yansımaları nötralize ediyor.

AVEDA BLONDE REVIVAL MOR ŞAMPUAN 219 TL

AVEDA BLONDE REVIVAL SAÇ KREMİ 249 TL