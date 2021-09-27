Aramıza yeni katılan 10 güzellik ürünü: Saç, cilt, makyaj
Yenilenen cilt bakım serileri, yeni makyaj koleksiyonları, son teknolojinin nimetlerinden faydalanan saç bakım serileri, daha neler neler? İşte son zamanlarda aramıza katılan 10 güzellik ürünü
TURUNCU YANSIMALARA SON
Siz de işlem görmüş sarı saçlarınızda turuncu yansımalardan mı şikayetçisiniz? Öyleyse güzel bir haberimiz var. Aveda’nın sarı saçları canlandırmak için formüle edilen yüzde 96 doğal türevli vegan, silikon içermeyen mor şampuan ve saç kremi, parlak, canlı ve aydınlık sarı tonlar için saçta istenmeyen turuncu ve sarı yansımaları nötralize ediyor.
AVEDA BLONDE REVIVAL MOR ŞAMPUAN 219 TL
AVEDA BLONDE REVIVAL SAÇ KREMİ 249 TL
YENİ ARZU NESNEMİZ
Rujun zengin kapatıcılığı ve yoğunluğu ile dudak parlatıcısının parlaklığını bir araya getiren Chanel Rouge Coco Bloom, bahar aylarındaki yeni arzu nesneniz olmaya aday. Hem dudakları nemlendiren hem de mikronize pigmentleri sayesinde son derece konsantre olan bu yeni nesil ruj, sekiz saat boyunca verdiği sözü tutuyor. Satış fiyatı henüz belli olmasa da şimdiden listemize ekledik.
CHANEL ROUGE COCO BLOOM 400 TL
KUSURSUZLUK AŞKINA
Aktif yaşantımızda hatta spor yaparken bile kusursuz güzelliğin peşindeysek suya, tere, bulaşmaya ve transfere dayanıklı bir fondötene ihtiyaç duyarız. Şimdi yeni bir kurtarıcımız var. Cilde nefes aldıran, dayanıklı formülüyle bozulmayan Maybelline Super Stay Active Wear Fondöten, süper kalıcılık ve tamamen kusursuz bir görünüm vadediyor.
MAYBELLINE SUPER STAY ACTIVE WEAR FONDÖTEN 134.90 TL
LEKE Mİ DEDİNİZ?
Caudalie’nin çok sevdiğimiz Vinoperfect leke karşıtı bakım serisi yenilendi. 15 yıldır kült ürün mertebesine ulaşan Vinoperfect serum, dünyada 30 saniyede bir adet satılıyor, çünkü içeriğindeki viniferine cildi tahriş etmiyor ve en hassas ciltler tarafından bile tolere edilebiliyor. Peki bu harika serum nelerle mi savaşıyor? Cevap; güneş lekeleri, hiperpigmentasyon lekeleri, yaşlanma lekeleri, hormonal lekeler ve melazma.
CAUDALIE VINOPERFECT SERUM 435 TL