Çekim alanı: Cildinize enerji veren kremler…

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CİLDİMİZİ ŞARJ EDİYORUZ

Günümüz kadını ‘Wonder Woman’ filminden fırlamış gibi, aynı anda birçok işi yapmaya çalışıyor ve çok da başarılı. Tek ihtiyacı cildi için de enerji veren bir bakım. Clarins’in cilde enerji veren ve sıkılaştıran gündüz kremi Clarins Extra-Firming Energy, yorgunluk belirtileri, ince çizgiler ve kırışıklıklarla savaşmak için üretildi. Nasıl mı? Bitki ve meyve özleri sayesinde cilde enerjisini ve parlaklığını geri kazandırıyor. Ayrıca çevresel kirliliğe karşı koruyor.

CLARINS EXTRA-FIRMING ENERGY NEMLENDİRİCİ 883 TL