Çekim alanı: Cildinize enerji veren kremler…
Moralinizin bozuk, enerjinizin bitik olduğunu mu hissediyorsunuz? Hiç panik yapmayın! Cildinize enerji veren kremler, parfümler ve yepyeni makyaj koleksiyonları bu ay sizi mutlu etmek için çekim alanımızda.
ÜZÜM SUYU SEVER MİSİNİZ?
Yaz denince aklınıza üzüm gelenlerden misiniz? Caudalie’nin çok sevilen nemlendirici serisi Vinosource ismini değiştirdi ve Vinosource-Hydra oldu. Vinosource ailesinin bir de yeni üyesi doğdu. Vinosource-Hydra Jel Nemlendirici, organik üzüm suyu ve aleo vera ile önce cildi nemlendiriyor, sonra nemin ciltte kalmasını sağlıyor. Ayrıca yüzde 98 doğal türevli içeriğiyle organik, probiyotik ve vegan.
CAUDALIE VINOSOURCE-HYDRA JEL NEMLENDİRİCİ 230 TL
CİLDİMİZİ ŞARJ EDİYORUZ
Günümüz kadını ‘Wonder Woman’ filminden fırlamış gibi, aynı anda birçok işi yapmaya çalışıyor ve çok da başarılı. Tek ihtiyacı cildi için de enerji veren bir bakım. Clarins’in cilde enerji veren ve sıkılaştıran gündüz kremi Clarins Extra-Firming Energy, yorgunluk belirtileri, ince çizgiler ve kırışıklıklarla savaşmak için üretildi. Nasıl mı? Bitki ve meyve özleri sayesinde cilde enerjisini ve parlaklığını geri kazandırıyor. Ayrıca çevresel kirliliğe karşı koruyor.
CLARINS EXTRA-FIRMING ENERGY NEMLENDİRİCİ 883 TL
MAKYAJ VE BAKIM BİR ARADA
Her sürüşte cilt görünümünü iyileştiren yepyeni bir ürünle tanışmaya hazır mısınız? Öyleyse daha aydınlık ve sağlıklı bir cilt görünümü için Avon Serum Fondöten’le tanışın. Avon’un ilk serum fondöteni C ve E vitaminleriyle renk tonu eşitsizliğini gideriyor ve anında cildi anında nemlendiriyor. SPF 30 özelliğiyle de güneşin zararlı ışınlarından cildinizi koruyor.
AVON SPF 30 SERUM FONDÖTEN 49.99 TL
YAZ HAFİFLİĞİ
Flormar’ın yeni bir ruj serisi var; Lightweight Lip Powder. Dudaklarda doğal bir görünüm için 12 renkten oluşuyor. Sünger aplikatörüyle pudra dokunuşunu hissediyorsunuz, üstelik yarı mat özelliğiyle dudaklarınızda ‘blur’ bir etki yaratıyorsunuz. Yaz ve hafif makyaj için hoş bir öneri değil mi?
FLORMAR LIGHTWEIGHT LIP POWDER RUJ 59.99 TL