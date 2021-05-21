Çekim alanı: Yeni makyaj koleksiyonları

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IŞILTIYI KUCAKLIYORUZ

Hepimizin bir parça ışıltıya ihtiyacı var kesinlikle. Guerlain de böyle düşünmüş olmalı ki ilkbahar koleksiyonu Pearl Glow ile incilerin ışığından ilham alıyor ve cildinize parlaklık katmayı hedefliyor. Işıltılı ikonik Meteorites incileri, iki yeni sedefli tonuyla sunulmuş. Rouge G serinin yeni renkleri ise bu ışıltı şölenini devam ettirmiş; ışığı yansıtıyor ve dudaklara yumuşak, rafine bir parlaklık veriyor. İkisi de oldukça çekici ve sınırlı sayıda.

GUEARLIN ROUGE G RUJ 399 TL

GUERLAIN METEORITES AYDINLATICI 650 TL