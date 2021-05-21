Çekim alanı: Yeni makyaj koleksiyonları
Cildimiz gibi ruhumuz da tüm güzellikleri fazlasıyla hak ediyor. Yepyeni makyaj koleksiyonları (2021) ve tabii ki cilt bakım ürünleri harika bir baharın müjdesini verirken doğanın yeniden uyanışını da kutluyor. Radarımıza takılanlara takılmaya ne dersiniz?
IŞILTIYI KUCAKLIYORUZ
Hepimizin bir parça ışıltıya ihtiyacı var kesinlikle. Guerlain de böyle düşünmüş olmalı ki ilkbahar koleksiyonu Pearl Glow ile incilerin ışığından ilham alıyor ve cildinize parlaklık katmayı hedefliyor. Işıltılı ikonik Meteorites incileri, iki yeni sedefli tonuyla sunulmuş. Rouge G serinin yeni renkleri ise bu ışıltı şölenini devam ettirmiş; ışığı yansıtıyor ve dudaklara yumuşak, rafine bir parlaklık veriyor. İkisi de oldukça çekici ve sınırlı sayıda.
GUEARLIN ROUGE G RUJ 399 TL
GUERLAIN METEORITES AYDINLATICI 650 TL
ÇİÇEKLERİN GÜCÜ ADINA
“Çiçek, tanrının dünyaya kadından sonra bahşettiği en sevilesi şeydir” demiş Christian Dior. Çiçeklerin güzelliği ilk günden itibaren Dior kreasyonlarının ilham kaynağı olmuş tam da bu nedenle. Yeni Dior rujlar çiçeksi dudak bakım içerikleriyle zenginleştirilmiş. 75 renk ise bir koleksiyon için hayli iddialı. Saten ve mat renkler içeren seriye şimdi de ekstra mat ‘velvet’ ve canlı ‘metallic’ eklendi. Sözün özü; Rouge Dior kesinlikle çekim alanımızda olmayı hak ediyor.
DIOR RUJ 395 TL
ÜZÜMLE GÜZELLEŞELİM Mİ?
Asma bağlarının sunduğu faydaları bilmeyen kaldı mı? Gücünü işte bu asmalardan alan Caudalie de, Fransa’nın bereketli topraklarından gelen içerikleriyle övgüyü sonuna kadar hak ediyor. Caudalie Vinosculpt Sarkma Karşıtı ve Sıkılaştırıcı Vücut Kremi, üzüm çekirdeklerinden elde edilen, antioksidan etkili polifenollerle ve sıkılaştırıcı etkili iris özüyle zenginleştirilmiş. Sabahları uygulamanız yeterli.
CAUDALIE VINOSCULPT SARKMA KARŞITI VE SIKILAŞTIRICI VÜCUT KREMİ 240 TL
HYALURON ÇAĞI BAŞLASIN
Güzelliğin ilk adımı tazelenmiş ve ışıl ışıl parlayan bir cilt. Nivea’nın Hydra Skin Effect Nemlendirici Serisi içeriğindeki saf hyaluron ile cildin kendi hyaluron üretimini üç kat daha fazla aktifleştirerek tazelenmiş ve dolgun bir cilt görünümü vadediyor. Hafif jel dokusuyla yağlı bir his bırakmaması çoğu kişi için tercih sebebi olabilir. Üstelik cildinizde kolayca emilirken 72 saat boyunca cildinizi nemlendirmeye devam ediyor.
NIVEA HYDRA SKIN EFFECT NEMLENDİRİCİ JEL KREM 129.95 TL