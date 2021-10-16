Cilt lekelerinin oluşumunu engelleyen 10 ürün

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L’OCCITANE

Ciltteki lekeleri aydınlatan, hücresel yenilenmeyi hızlandıran, rahatlatan ve neme doyuran L’Occitane Reine Blanche serisi gücünü Güney Fransa’nın dağlarında yetişen vahşi ve organik çayır kraliçesi (Reine de Pres) çiçeğinden alıyor. Çayır kraliçesi, beyaz dut ve C vitamini ile birleşerek Reine Blanche kompleksini oluşturuyor, doğal kökenli keratoline ve salisilik ile mikro eksfoliasyon yaparak cildin yenilenmesini tetikliyor.



REINE BLANCHE WHITENING UYKU MASKESİ