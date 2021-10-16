Cilt lekelerinin oluşumunu engelleyen 10 ürün
Cilt lekeleri ile savaşta en güçlü olacağını cephe, oluşumunu engellemek... İşte cilt lekesi oluşumunu engelleyen 10 ürün. Cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için tüm ipuçları sizi bekliyor.
L’OCCITANE
Ciltteki lekeleri aydınlatan, hücresel yenilenmeyi hızlandıran, rahatlatan ve neme doyuran L’Occitane Reine Blanche serisi gücünü Güney Fransa’nın dağlarında yetişen vahşi ve organik çayır kraliçesi (Reine de Pres) çiçeğinden alıyor. Çayır kraliçesi, beyaz dut ve C vitamini ile birleşerek Reine Blanche kompleksini oluşturuyor, doğal kökenli keratoline ve salisilik ile mikro eksfoliasyon yaparak cildin yenilenmesini tetikliyor.
REINE BLANCHE WHITENING UYKU MASKESİ
CAUDALIE
Leke konusunda kült ürünlerden biri. Koyu lekelerin görünümü üzerinde etkili ve yeni leke oluşumunu önlüyor. Cilt tonunu eşitlemeye yardımcı oluyor. Cilde aydınlık bir görünüm kazandırıyor. Vinoperfect serumun formülünün temelinde leke karşıtı etkiye sahip viniferine bulunuyor.
VINOPERFECT LEKE KARŞITI VE IŞILTI VERİCİ SERUM
BIODERMA
Güneş kaynaklı leke oluşumu riski yüksek ciltler için geliştirilen Photoderm Spot, içerdiği Hücresel Bioprotection patenti sayesinde güneşin zararlı ışınlarına karşı çok yüksek oranda koruma sağlıyor. Aynı zamanda formülündeki glabridin sayesinde leke oluşumu riskini minimuma indirmeye yardımcı oluyor.
PHOTODERM SPOT SPF 50+
DERMALOGICA
UV ışınlarının tetiklediği hiperpigmentasyona karşı korumayı artırıyor. Melanin üretimini düzenlemeye yardımcı olurken kırmızı ve kahverengi yosun özleri sayesinde cilt tonunu dengeliyor. Hyaluronik asit ise cildin doğal nem bariyerini onarıyor.
PURE LIGHT SPF 50 LEKE KARŞITI SERUM