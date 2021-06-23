Doğal Kamuflaj

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ÖNERİ!

Kuruluk problemi normalde hassasiyeti de beraberinde getirir ancak cildinize uygun bir fondöten nemli, doğal ve karma cilde sahip olanlar için de hafif mat bir görünüm sunar. İşin püf noktası kusursuz, nemli bir yüzey elde etmek için fondöteninize birkaç damla cilt yağı ya da nemlendirici katmak. Bu işlem aynı zamanda kabuklaşmayı ve ürünün ince çizgilere yerleşmesini önlemeye yardımcı olur.