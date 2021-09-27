Işıltı, temizlik ve bakım: En iyi 11 yüz spreyi

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Termal su ve yüz spreyleri ilk çıktığında bu kadar vazgeçilmezimiz olacağını düşünmemiştik değil mi? Yenilenmek, tazelenmek, ferahlamak istediğimizde tam bir kurtarıcı. İster uçakta minik bir fıs ile cildin kaybettiği nemi kazandırın, ister bunaltıcı bir ortamda anında ferahlayın, ister günün tozunu bu minik spreylerle yüzünüzden silin gitsin... İşte piyasada bulabileceğiniz birbirinden farklı 11 yüz spreyi