Makyajda en sıcak ton Fuşya: Nasıl kullanılır ve 14 ürün önerisi

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Fuşya kozmetik dünyasının en gözde üyelerinden biri... Oldukça sıcak ve "ben buradayım" diyen bir ton. Bu sebeple kullanmak da biraz uzmanlık biraz da cesaret gerektiriyor... İşin uzmanlık kısmı bizde, çünkü fuşyanın kullanımını en ince ayrıntılarına kadar anlattık ve ürün önerilerinde bulunduk. Şimdi cesur olma sırası sizde...

Fuşya Kullanma Kılavuzu

Fuşyanın pembe ve mercana ya da menekşe moruna dönük alt tonları var. Pembe, kırmızı ve mor tonların tam ortasında duruyor. Açık tenlilerde açık tonları özellikle hoş duruyor ama soluk cilt tonlarını canlandırmak için parlak fuşya tonlarını da tercih edebilirsiniz.

Fuşya ya da koyu kırmızı gibi iddialı renkleri sürmeden önce dudak çevresine biraz göz altı kapatıcısı sürün. Bu işlem rujun dağılmasını önler.

CHRISTIAN SIRIANO