Makyajda en sıcak ton Fuşya: Nasıl kullanılır ve 14 ürün önerisi
O, kırmızının havalı küçük kız kardeşi. Kesinlikle göz kamaştırıcı ve sonuna kadar cesur. 80’li yılların yüksek cazibeli yıldızlarının göz bebeği fuşya, moda haftalarından fırlayıp çekim alanımıza girdi.
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Fuşya kozmetik dünyasının en gözde üyelerinden biri... Oldukça sıcak ve "ben buradayım" diyen bir ton. Bu sebeple kullanmak da biraz uzmanlık biraz da cesaret gerektiriyor... İşin uzmanlık kısmı bizde, çünkü fuşyanın kullanımını en ince ayrıntılarına kadar anlattık ve ürün önerilerinde bulunduk. Şimdi cesur olma sırası sizde...
Fuşya Kullanma Kılavuzu
- Fuşyanın pembe ve mercana ya da menekşe moruna dönük alt tonları var. Pembe, kırmızı ve mor tonların tam ortasında duruyor. Açık tenlilerde açık tonları özellikle hoş duruyor ama soluk cilt tonlarını canlandırmak için parlak fuşya tonlarını da tercih edebilirsiniz.
- Fuşya ya da koyu kırmızı gibi iddialı renkleri sürmeden önce dudak çevresine biraz göz altı kapatıcısı sürün. Bu işlem rujun dağılmasını önler.
CHRISTIAN SIRIANO
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- Rujunuzu fırçayla sürerseniz daha homojen bir yapı elde edersiniz.
- Fuşya ruj kullanacaksanız allığınızın da benzer tonlarda ama hafif olmasına dikkat edin ve çok koyu renk fardan kaçının. Ten rengi fondöten ya da BB krem bile yeterli olabilir. Dikkatin gözlere ya da dudaklara yönelmesi en doğru seçim olabilir.
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FUŞYA ÜRÜN ÖRNEKLERİ
NARS ALLIK
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LANCOME ALLIK