Renkli nemlendirici: Kurtarıcı 11 ürün önerisi
Renkli nemlendiriciler yazdan sonbahara geçişte en büyük yardımcılarımız. Neden mi? Çünkü bir dakikadan kısa sürede cildimizi nemlendirirken kusursuz, tazelenmiş ve canlı bir görünüm veriyor. Hem pratik hem işlevsel.
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Hem cildinizi nemlendirmek hem de makyaj ürünlerine minimalist bir şekilde yaklaşmak istiyorsanız renkli nemlendiricilere yakından bakmak için en uygun zaman. Renkli nemlendiriciler kırmızılıkları, ton farklılıklarını ve lekeleri kapatırken cildinizi de nemlendirip günün koşuşturmasına hazırlıyor. Ancak tüm bunların yanı sıra özellikle dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Renkli nemlendiricinizin antioksidanlar, güneş koruyucu özellik ve hyaluronik asit içerdiğinden emin olun.
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PIXI NEMLENDİRİCİ STICK
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ESTEE LAUDER SPF 15 DAY WEAR RENKLİ NEMLENDİRİCİ
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NARS TINTED GLOW BOOSTER RENKLİ NEMLENDİRİCİ