Elele'den Şubat ayı moda haberleri

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CESUR YÜREK

Sinemanın Braveheart’ı Mel Gibson ise; modanın cesur yüreği hiç şüphesiz Riri’dir! Rihanna, 14 Şubat’ta en çok sevdiğiniz şeyi yapmanızı öğütleyerek; romantizm ayarlarınıza cüretkar bir reset atıyor. Fenty X Savage Sevgililer Günü koleksiyonu, markanın beden olumlama hareketine paralel olarak büyük bedenleri kapsıyor ve üstelik bu kez erkekler için de Sevgililer Günü’ne özel parçaları barındırıyor. Marka, modanın Sevgililer Günü’ne dair pamuklara sarıp sarmaladığı aşk masallarına ise Rihanna’ya yakışır bir yaklaşım getiriyor: İster sadece kendiniz, isterseniz sevgiliniz için…