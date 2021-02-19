Elele'den Şubat ayı moda haberleri

PARLAK ÇAKIL TAŞLARI
Pantone, umudun ve dayanıklılığın kusursuz simyasını temsil eden Ultimate Gray ve Illuminating ikilisini 2021’in renkleri olarak açıklamıştı. Bu süreçte otoritesini kuvvetlendiren griye, yıkılan hayallerden, bulutların ardına gizlenmiş yaşama sevincinden ve sislerin arasından beliren karamsarlıktan çok uzakta, yepyeni anlamlar yükledik. Pantone’un yaptığı açıklamaya göre griyi doğanın referansıyla tanımlarsak, asla kaybolmayan çakıl taşlarını ve kayaları temsil ediyor. Peki, kaybedenler kulübünün bu eski üyesine hangi renkler eşlik edebilir? Bize sorarsanız neon aksesuarlar, grinin çekim kuvvetini artıracak.
MEKANIN RUHU
Coco Chanel’in kadim dostu yönetmen Jean Cocteau’nun Le Testament d’Orphee (Orfe’nin Vasiyetnamesi) filminden aşina olduğumuz ve Les Baux-de- Provence kasabasında bulunan Carrieres de Lumieres, Chanel’in mayıs ayında gerçekleştireceği 2022 Cruise defilesinin mekanı olarak açıklandı. Carrieres de Lumieres, son yıllarda Van Gogh gibi sanatçılara ithafen hazırlanan sergilerle de oldukça popüler bir lokasyon. Önceki yıllarda Karl Lagerfeld’in yaratıcı gücüyle Singapur, Viyana, Dubai, Seul, Havana gibi uzak diyarlarda etkileyici moda anlarını hafızalarımıza ekleyen Chanel, Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu defa Fransa’dan ayrılamıyor. Defilede davetlilerin olup olmayacağı ise henüz açıklanmadı. O halde, izleme listenize şimdiden eklemeniz gereken film belli oldu!
BİR YILDIZ DOĞUYOR, YENİDEN
Gucci’nin kuruluşunun 100’üncü yılında yönetmen Ridley Scott, drama ve suç temalı Gucci filmiyle vizyona girmeye hazırlanıyor. Filmde Lady Gaga’yı Maurizio Gucci’yi öldürmekle suçlanan eski eşi Patrizia Reggiani rolünde, Adam Driver’ı ise Maurizio Gucci’ye hayat verirken izleyeceğiz. Jared Leto ve Al Pacino ise filmde yer alan oyuncular arasında. A Star is Born filmindeki çıkışından sonra bu kez karşımıza İtalya’nın en ünlü ve karanlık kadınlarından biri olarak çıkacak Lady Gaga, ikinci kez oyunculuk yeteneklerini en üst mertebeden teyit edecek gibi görünüyor. Yanılıyor muyuz?
CESUR YÜREK
Sinemanın Braveheart’ı Mel Gibson ise; modanın cesur yüreği hiç şüphesiz Riri’dir! Rihanna, 14 Şubat’ta en çok sevdiğiniz şeyi yapmanızı öğütleyerek; romantizm ayarlarınıza cüretkar bir reset atıyor. Fenty X Savage Sevgililer Günü koleksiyonu, markanın beden olumlama hareketine paralel olarak büyük bedenleri kapsıyor ve üstelik bu kez erkekler için de Sevgililer Günü’ne özel parçaları barındırıyor. Marka, modanın Sevgililer Günü’ne dair pamuklara sarıp sarmaladığı aşk masallarına ise Rihanna’ya yakışır bir yaklaşım getiriyor: İster sadece kendiniz, isterseniz sevgiliniz için…