Prada Sonbahar Kış 2021 kadın koleksiyonu pandeminin etkisinde
Raf Simons ve Miuccia Prada, 2021 Erkek FW koleksiyonu ile başlayan sohbete devam ederken, zıtlıkları birleştiren ve yeni olasılıkları ateşleyen bir koleksiyon sundu.
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"İyimserlik Yükseliyor" —Miuccia Prada ve Raf Simons, Yeniliğe Açık Bir Dünya İçin Rahatlığı ve Zenginliği Kucaklıyor...
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Prada 2021 FW kadın showuna bakmak size bir deja vu hissi veriyorsa, bunun nedeni markanın Ocak ayındaki erkek FW21 defilesinin doğrudan parçası olan parlak mermer üzerine düz renk üzerine kabarık kürklü katmanlı dokuları podyumun tasarımında yine kullanmalarıydı.
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Ortak kreatif direktörler Miuccia Prada ve Raf Simons tarafından dijital podyumda sunulan giysiler, hem zarafeti hem de rahatlığı bir araya getiriyordu.
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Miuccia Prada ve Raf Simons'un hazırladığı Prada Sonbahar Kış 2021 Kadın giyim koleksiyonu, değişim ve dönüşüm fikrinden, olasılıklara açık olmaktan ilham alıyor.