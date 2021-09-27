Sonbahara hazırlık: Mevsim geçişinde olmazsa olmaz 12 parça
Mevsim değişiyor! Gardıroplarımızda da değişim şart! Sezon için indirimdeki zamansız parçaları kaçırmayın. Kilit parçaları bularak trendi yakalayın. İşte mevsim geçişlerinde olmazsa olmaz, kurtarıcı 12 parça
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OLMAZSA OLMAZ!
Her kadının dolabında siyah kalem bir elbise mutlaka olmalı.
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RÜZGARA KARŞI
Bir bahar klasiği olan trençkotlar değişime uğradı bu sezon. Farklı dokular ve renklerle bir araya geliyor ve etkisini artırıyor.
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PARLAK FİKİR
Stilinize son noktayı gold veya gümüşün ışıltısı ile koyun.
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RAHATLIK ŞART
Uzun ve bol kesimli elbiselerle hem şık hem konforlu olmak çok kolay!